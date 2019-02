Rozzano. Rivendica patrimonio Api, il sindaco Agogliati: “Priorità nostra è la tutela dell’interesse pubblico. Basta con gli attacchi strumentali”

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 4 febbraio 2019 – Un attacco strumentale e privo di fondamenti: così l’amministrazione comunale definisce le dichiarazioni rilasciate dal Movimento 5 Stelle sulla richiesta di accesso agli atti sull’accordo per la rivendica del patrimonio della società partecipata Api.

“Non è stato violato alcun diritto – dichiara il sindaco Barbara Agogliati-, se avessimo voluto fare le cose di nascosto di certo non avremmo fatto una delibera di Giunta. L’accesso agli atti ad un allegato è stato semplicemente differito al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico nel perfezionare l’accordo in corso con la Curatela di API ed evitare possibili situazioni di vantaggio per i terzi eventualmente interessati al patrimonio dell’azienda”.

“La posizione dei 5 Stelle è semplicemente ridicola – aggiunge il primo cittadino -. Non c’è nessuna mancanza di trasparenza: se avessero letto con attenzione la delibera avrebbero capito che, una volta perfezionato, l’accordo sarà portato in consiglio comunale per essere votato democraticamente dall’assemblea. Quanto alla riservatezza prima della conclusione della trattativa, è evidente che si vogliono garantire gli interessi della città di Rozzano senza turbative o altre possibili interferenze”.

“Le priorità sono, come già in più ambiti dichiarato e come sanno bene i consiglieri di opposizione, la tutela del patrimonio e la contuinuità dei servizi. Comunque per rasserenare gli animi di tutti i consiglieri chiederemo alla presidente del Consiglio Comunale di convocare una riunione di Capigruppo per chiarire quali sono le motivazioni che ci hanno condotto a questa decisione”, conclude Barbara Agogliati.

V.A.