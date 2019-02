SPORT, DA REGIONE 1,4 MILIONI DI EURO PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI BIENNIO 2019-20

CAMBIAGHI E ROSSI: EVENTI SPORTIVI MIGLIOR VETRINA REGIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2019 – Sono stati approvati oggi dalla Giunta

regionale i criteri per la manifestazione di interesse ai

‘Grandi eventi sportivi’, con uno stanziamento complessivo di

1.400.000 euro nel biennio 2019-20 (800.000 euro per il 2019 e

600.000 euro per il 2020) erogato dall’Assessorato Sport e

Giovani.

FINALITÀ E CONTRIBUTI – L’obiettivo è sostenere la realizzazione

sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi di

rilievo nazionale e internazionale, con l’assegnazione dei

relativi titoli. L’entità del contributo richiesto è stabilito

dalla Giunta regionale che valuta la richiesta pervenuta,

delibera in funzione della rilevanza della manifestazione, dei

costi connessi e delle disponibilità finanziarie del bilancio.

Il contributo varia dall’80 per cento (per le spese ammissibili,

in caso si tratti di infrastrutture temporanee strettamente

connesse alla realizzazione della manifestazione) al 50 per

cento.

CAMBIAGHI: PROMOZIONE TERRITORIO E PRATICA SPORTIVA – “Il ruolo

dei grandi eventi è duplice – ha sottolineato Martina Cambiaghi,

assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia -. Le grandi

manifestazioni rappresentano una delle più importanti e

significative occasioni per promuovere la pratica sportiva a

tutti i livelli e i valori che lo sport esprime. È innegabile il

loro ruolo di strumenti di emulazione positiva grazie al

richiamo esercitato sugli sportivi di tutte le età. Non bisogna,

poi, dimenticare il determinante ruolo di attrattività e

ricettività del territorio che questi appuntamenti portano in

dote, trasformandosi nella miglior vetrina, nazionale, europea e

internazionale di tutta la Regione Lombardia”.

ROSSI: GRANDI EVENTI VOLANO PER ATTRATTIVITÀ REGIONE – “I grandi

eventi sportivi – ha dichiarato il sottosegretario regionale

Antonio Rossi – hanno la capacità di dare una forte spinta allo

sviluppo del territorio, ne rafforzano l’immagine e l’identità

e, spesso, favoriscono anche il rinnovamento infrastrutturale.

Svolgono un ruolo importante anche come ‘seduttori’ di turisti.

Possono, infatti, attrarre nuovi visitatori, innalzando la

notorietà della destinazione e, in alcuni casi diventano motivo

di prolungamento del periodo di permanenza con una positiva

ricaduta sulle strutture turistiche”. “Regione Lombardia – ha

concluso Rossi – punta ai grandi eventi sportivi, ha già

dimostrato di saperli gestire al meglio e si è già rimboccata le

maniche per vincere la candidatura alle Olimpiadi 2026”.