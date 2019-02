BOCCI (PD): BENE I CHECKPOINT PER LA SALUTE SESSUALE MA LA REGIONE FACCIA FINALMENTE ANCHE LA DISTRIBUZIONE DI PRESERVATIVI AGLI UNDER 24”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2019 – “Bene l’invito del Consiglio regionale alla giunta per la realizzazione di checkpoint per la tutela della salute di coloro che sono a maggior rischio di infezione di Hiv, ma non dimentichiamo la prevenzione, soprattutto rivolta ai più giovani. Credo sia opportuno valutare di realizzare questi checkpoint anche all’interno dei consultori, che sono luoghi deputati alla prevenzione. Vorrei però anche richiamare la Regione Lombardia, sempre in tema di prevenzione, all’impegno preso con un ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio regionale che chiedeva di effettuare la distribuzione gratuita dei preservativi agli under24 all’interno dei consultori. Un impegno che è ancora disatteso.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Paola Bocci commentando l’approvazione, questa sera in Consiglio regionale, di una mozione di +Europa sull’istituzione di checkpoint per tutela della salute sessuale.

