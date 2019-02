CORSICO. NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI E IMPRESE: APRE LO SPORTELLO LEGALE GRATUITO: VIDEO

Oggi la presentazione ufficiale alla presenza del presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano avv. Remo Danovi e del consigliere avv. Chiara Valcepina. “È un’importante opportunità per i cittadini e per gli imprenditori di Corsico” ha detto il sindaco Filippo Errante

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 febbraio 2019 – “Vogliamo uscire dal nostro fascicolo quotidiano per contribuire a far conoscere la legge e fronteggiare i crescenti fenomeni di violenza come effetto dell’intolleranza verso il prossimo”: il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, l’avv. Remo Danovi ha presentato questa mattina, nella sala Giunta di Corsico, il nuovo sportello gratuito che sarà attivato al piano rialzato del palazzo comunale di via Roma 18, dal 12 febbraio prossimo.

“Un’importante opportunità – spiega il sindaco Filippo Errante – sia per i cittadini sia per gli imprenditori. Perché molto spesso vi sono delle situazioni conflittuali che degenerano in violenza o in scontri molto feroci nelle aule dei tribunali. Farsi consigliare da professionisti aiuta a prendere maggiore consapevolezza dei problemi che si devono affrontare e a individuare la soluzione migliore, anche per evitare lunghe trafile giudiziarie che non soddisfano le aspettative”.

A spiegare i dettagli del nuovo servizio c’era l’assessore Fabio Raimondo, che ha ideato e proposto alla Giunta l’attivazione dello sportello. “Sarà operativo il martedì, a settimane alterne – ha detto l’assessore – dalle 14 alle 16.30 in via Roma, al piano terra del Comune, dove abbiamo allestito un ufficio dedicato. Occorre fissare l’appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16 chiamando il numero 02.44.80.262. Il servizio è riservato ai cittadini e agli imprenditori e commercianti di Corsico. Riteniamo in tal modo – prosegue Raimondo – di dare il nostro contributo a coloro i quali, per una serie di ragioni, non si rivolgerebbero mai direttamente a un legale, anche perché magari non ne conoscono nessuno. Un buon consiglio permette di valutare se rivolgersi o meno a un avvocato e, quando è proprio necessario, di sceglierne uno con le competenze e la specializzazione più adatte”.

All’incontro era presente il consigliere dell’Ordine, l’avv. Chiara Valcepina, che ha posto l’accento sulla formazione alla quale sono sottoposti i legali che, in modo volontario, mettono a disposizione del tempo per gli altri. “Ciascuno di loro – ha detto l’avv. Valcepina – ha specifiche competenze per rispondere puntualmente alle richieste e ai dubbi dei cittadini. Un progetto, quello dello sportello, che amplia la collaborazione tra Ordine ed enti locali anche in altri ambiti, per semplificare alcune procedure e migliorare il rapporto con il cittadino”.

Una relazione che vuole essere anche educativa. “Far conoscere il diritto – ha detto il presidente avv. Danovi – vuol dire da una parte ridurre e, in alcuni casi, annullare i conflitti e dall’altra contribuire a non far violare la legge. Una goccia nel mare, ma solo attraverso un processo di relazione ed educativo, che svolgiamo anche all’interno delle scuole, riusciremo a dare concretezza al concetto di legalità”.

Tutti gli avvocati che collaboreranno con lo sportello di Corsico, così come avviene per gli altri, non potranno mai assumere il mandato per il caso che viene loro sottoposto e neanche fare il nome di un collega. Dovranno, invece, fornire ai cittadini l’elenco predisposto dall’Ordine milanese.

Attualmente nella Città Metropolitana sono 12 gli sportelli aperti, oltre a quelli già presenti nel capoluogo (nei nove Municipi, nelle tre carceri, al Palazzo di giustizia e nella sede delle associazioni impegnate nella tutela delle donne). L’Ordine degli avvocati di Milano svolge anche un’intensa attività con le scuole, soprattutto in tema di cyberbullismo.

