GIAMBELLINO – LORENTEGGIO. SGOMBERATO APPARTAMENTO IN VIA MANZANO PER LA SECONDA VOLTA

L’ASSESSORE BOLOGNINI: SGOMBERO VIA MANZANO IMPORTANTE PASSO AVANTI PER LEGALITÀ AL ‘GIAMBELLINO’, GRAZIE A FORZE DELL’ORDINE, ORA CENTRO SARÀ MURATO.

DA REGIONE 60 MILIONI DI EURO PER RIQUALIFICARE IL QUARTIERE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2019 – Stamane all’alba, i Carabinieri hanno sequestrato per la seconda volta lo stabile al piano terra di via Manzano 4, nel quartiere Giambellino, a Milano, trasformato da alcuni antagonisti della zona in una sorta di base organizzativa, il Centro di Solidarietà Popolare.

IMPEGNO E DETERMINAZIONE – “Lo sgombero – ha dichiarato l’assessore regionali alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini – è un importante passo avanti per ristabilire la legalità nel quartiere. Ringrazio il Comando provinciale dei Carabinieri e tutte le Forze dell’ordine per l’impegno e la determinazione con cui affiancano ogni giorno Regione Lombardia, Aler e il Comune di Milano per la

rigenerazione del quartiere”.

LO STABILE ERA GIÀ STATO SGOMBERATO – L’edificio era già stato sigillato il 13 dicembre in occasione dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare verso 9 militanti accusati di associazione a delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e resistenza a pubblico

ufficiale. Questa mattina all’arrivo dei Carabinieri la struttura era vuota.

BASTA OCCUPAZIONI ABUSIVE – “Questi interventi – ha precisato Bolognini – porranno fine a moltissime occupazioni abusive e gli alloggi saranno assegnati agli aventi diritto in graduatoria. Regione Lombardia vuole con determinazione dare nuova vita al quartiere e a tutti gli inquilini regolari, che purtroppo

subiscono l’illegalità degli abusivi”.

I SIGILLI ERANO STATI VIOLATI – “Il nuovo intervento dei Carabinieri – ha spiegato Bolognini – si è reso necessario perché dal 13 dicembre i sigilli erano stati violati e questa volta lo stabile sarà murato dai tecnici dell’Aler”.

600 APPARTAMENTI TRA NUOVI E RINNOVATI – “Lorenteggio Giambellino – ha aggiunto l’assessore regionale alle politiche sociali – è un quartiere difficile, ma anche ricco di esperienze positive e voglia di rinascere. Da mesi Regione Lombardia è impegnata in un importante Accordo di programma con un impegno di circa 60 milioni di euro che riqualificherà interamente il quartiere, i palazzi più degradati verranno demoliti e saranno creati circa 300 alloggi nuovi, altrettanti saranno invece ristrutturati”.

SEMPRE AL FIANCO DI FORZE ORDINE E ALER – “Qualcuno crede – ha concluso Bolognini – che occupare casa abusivamente sia un diritto. Regione Lombardia rivendica fortemente la difesa della legalità e sarà sempre al fianco delle Forze dell’Ordine e di Aler per lo sgombero delle case occupate abusivamente. Chi giustifica le occupazioni illegali è connivente con chi delinque. Chi occupa un immobile abusivamente, priva di un diritto chi è in graduatoria e in stato di necessità”.

“Grazie ai Carabinieri che hanno sgomberato nuovamente il centro sociale in via Manzano al Giambellino.

Lo scorso dicembre le forze dell’ordine avevano già arrestato alcuni di questi delinquenti, che gestivano il racket delle case popolari. Occupavano gli alloggi e poi li ‘assegnavano’ a chi volevano loro a dispetto delle regole sulle assegnazioni e privando di una casa chi ne avrebbe realmente diritto.

Ci auguriamo che questa volta lo sgombero sia definitivo”. Lo afferma il coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante.

“Quello che si deve cambiare è prima di tutto l’atteggiamento ideologico di chi governa Milano. La tolleranza dei buonisti è sbagliata, dobbiamo tornare a imporre le regole”.

V. A.