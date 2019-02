Magrebino condannato per detenzione di droga a Lomazzo (Como), arrestato in un bar di Corsico

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 5 febbraio 2019 – Stamane i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico, durante un servizio di controllo del territorio con particolare attenzione agli esercizi pubblici frequentati da personaggi di interesse operativo, giunti in via IV Novembre, entrati nel bar ex “Sabry”, sono rimasti insospettiti dall’atteggiamento di un uomo di origine straniera.

Durante il successivo controllo dei documenti, hanno scoperto che si trattava di un cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, censurato, il quale lo scorso 27 novembre 2018 è stato condannato dal Tribunale di Como per scontare la condanna per detenzione a fini di spaccio, reato commesso dall’uomo lo scorso aprile/maggio 2018.

L’uomo così è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

V. A.