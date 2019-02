Mercato Lorenteggio diventa sede ANPIA

In occasione della Giornata mondiale dell’antropologia giovedì 21 febbraio, alle ore 19.30 (via Lorenteggio 177 – Milano)

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2019 – Il World Anthropology Day (Giornata mondiale dell’antropologia) è un’iniziativa lanciata alcuni anni fa dall’American Anthropological Association. Quest’anno viene celebrata per la prima volta anche in Italia. Per l’occasione, giovedì 21 febbraio a Mercato Lorenteggio sarà inaugurata la prima sede ANPIA (Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia) di Milano. Il taglio del nastro è fissato per le 19.30 e vedrà l’intervento di Luca Lo Re, presidente dell’Associazione Trame di Quartiere del quartiere di San Berillo a Catania, primo sportello informativo e locale inaugurato da ANPIA nel dicembre 2017.

Questi, invece, gli altri appuntamenti, sempre organizzati a Mercato Lorenteggio il 21 febbraio, per celebrare la Giornata mondiale dell’antropologia:

• 16 – 17 > Un atlante per cambiare

• 16.30 – 17.30 > Suoni a tavola: musica e antropologia alla mensa scolastica

• 18 – 19 > Ripensare la ricerca per ripensare la città

Tutti i laboratori, gli incontri e le passeggiate previsti a Milano, in occasione del World Anthropology Day sono promossi dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche e dal Dottorato di Antropologia Culturale e Sociale dell’Università Bicocca.

Redazione