MILANO. DE CORATO: BENE NUOVO SGOMBERO CASA ALER VIA MANZANO, STOP A OCCUPAZIONI ABUSIVE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 febbraio 2019 – “Esprimo soddisfazione per l’operato

della magistratura e dei carabinieri a Milano che hanno

nuovamente sequestrato lo stabile al piano terra di via Manzano

4, nel quartiere Giambellino, trasformato da alcuni antagonisti

in una vera e propria base organizzativa”. Lo dichiara Riccardo

De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale della Regione Lombardia.

“L’intervento di oggi – sottolinea l’assessore regionale alla

Sicurezza – avviene dopo gli arresti di 8 esponenti dei centri

sociali responsabili di aver messo in piedi una organizzazione,

dedita all’occupazione ed all’assegnazione abusiva degli

appartamenti Aler. La sede del centro sociale soprannominato

‘Base di solidarietà popolare’ era stata rioccupata a gennaio

dopo lo sgombero del 13 dicembre scorso”.

SONO 22 GLI SPAZI OCCUPATI ILLEGALMENTE A MILANO – “Sono oltre

22 gli spazi occupati illegalmente a Milano – ha concluso

l’assessore – alcuni da oltre 10 anni: Circolo Anarchico Ponte

della Ghisolfa – Viale Monza, CSA Vittoria – Corso Lodi,

Panetteria Okkupata – Via Conte Rosso 20, Circolo dei

Malfattori- Via Torricelli 19, Cascina Autogestita Torchiera –

Piazzale Cimitero Maggiore, COX 18 – Via Conchetta 18,

Leoncavallo – Via Watteau 84, Cantiere – Via Monte Rosa 84,

Associazione Culturale Micene – Via Micene, Spazio Mutuo

Soccorso – Via Newton, Cantiere – Piazza Stuparich 18, Latteria

Occupata – Via Watt, Macao – Viale Molise, Anarchici – Via

Cozzi, Adrenaline – Viale Gorizia 28,Ciurma del Nautilus -Via

Erodoto 16, Gruppi Punkabestia, anarchici no tav – Via Gola,

Ri-Make – Via Omero (Bruzzano), Aldo Dice – Via Stephenson, I

Pirati – Via Cozzi, Extracomunitari – Via Zama, Lambretta – Via

Edolo”.

Redazione