SAFER INTERNET DAY 2019: A Milano l’evento nazionale con il Ministro Marco Bussetti e i creator di Web Stars Channel

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2019 – Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti (al centro) con i creator (da sinistra nella foto) Klaus, Surry, Jack Nobile, Giulia Penna, Vegas, St3pNy, Anima, La Sabri e Favij all’evento organizzato oggi a Milano dal MIUR in collaborazione con la creator media company Web Stars Channel e You Events per la giornata mondiale del Safer Internet Day 2019 (#SID2019) a cui hanno preso parte oltre 500 studenti italiani. Al centro dell’intensa scaletta di interventi, messaggi orientati a promuovere un uso corretto della Rete e la sollecitazione a dire ‘no’ al cyberbullismo. La squadra dei creator di Web Stars Channel, tra i più amati e seguiti dai giovani, è stata coinvolta proprio per sensibilizzare i loro milioni di follower su un uso consapevole della Rete e delle nuove tecnologie e soprattutto sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno affinché il Web sia un luogo sicuro e positivo, fonte di opportunità e non di rischi.

Redazione