SCI. SOFIA GOGGIA SECONDA E PER 2 CENTESIMI DI SECONDO NON VINCE L’ORO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2019 – Sofia Goggia, olimpionica di sci, è rimasta fuori tre mesi, da ottobre a gennaio, per la frattura al malleolo peroneale destro rimediata in allenamento. Doveva rientrare a Cortina, ha deciso di rimandare di qualche giorno il suo debutto avvenuto a Garmisch dieci giorni fa, con un secondo posto.

Ad Are in Svezia, in superG si è ottimamente posizionata salendo sul podio con la medaglia d’argento.

“Sono molto contenta di questa medaglia, ma ero già molto contenta di essere qua ai Mondiali, perché un mese fa mettevo gli sci ai Piani di Bobbio e ogni vibrazione era un dolorino. E se mi avessero chiesto ‘Sofia, ce la fai?”, avrei detto sì, un po’ mentendo. Invece eccomi qui, con questo argento al collo. Tra l’altro sono contentissima, perché a St. Moritz ho conquistato la medaglia in gigante, l’anno scorso all’Olimpiade in discesa e ora in superG, quindi sono tre discipline diverse e per me è una grandissima soddisfazione. Ora vediamo di costruire una bella discesa”.

“Grande, grandissima Sofia Goggia. Più forte della sfortuna e caparbia come molto spesso dimostrano di

essere i bergamaschi e più in generale i lombardi”. Così su Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saluta l’ottima prestazione della bergamasca Sofia Goggia ai Mondiali di Sci, che ha conquistato l’argento nel SuperG di Are in Svezia. “Un prestigioso risultato – prosegue Fontana – che ci spinge a lottare con ancor più determinazione nella corsa per la conquista delle Olimpiadi invernali 2026”.

Ordine d’arrivo SG femminile Mondiali Are (Swe)

1. SHIFFRIN Mikaela USA 1:04.89

2. GOGGIA Sofia ITA 1:04.91 +0.02

3. SUTER Corinne SUI 1:04.94 +0.05

4. REBENSBURG Viktoria GER 1:04.96 +0.07

5. FANCHINI Nadia ITA 1:05.03 +0.14

6. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:05.05 +0.16

7. MARSAGLIA Francesca ITA 1:05.13 +0.24

8. STUHEC Ilka SLO 1:05.15 +0.26

9. GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:05.37 +0.48

10. BRIGNONE Federica ITA 1:05.43 +0.54

11. SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:05.58 +0.69

12. TIPPLER Tamara AUT 1:05.61 +0.72

13. LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:05.82 +0.93

14. HOLDENER Wendy SUI 1:05.99 +1.10

15. SIEBENHOFER Ramona AUT 1:06.08 +1.19

16. WORLEY Tessa FRA 1:06.48 +1.59

17. MIRADOLI Romane FRA 1:06.53 +1.64

18. WEIDLE Kira GER 1:06.60 +1.71

19. GRENIER Valerie CAN 1:06.67 +1.78

20. HOERNBLAD Lisa SWE 1:06.87 +1.98

21. GAGNON Marie-Michele CAN 1:06.91 +2.02

22. MERRYWEATHER Alice USA 1:07.22 +2.33

23. GAUTHIER Tiffany FRA 1:07.34 +2.45

24. PAULATHOVA Katerina CZE 1:07.42 +2.53

25. SMALL Greta AUS 1:07.44 +2.55

26. DANNEWITZ Ida SWE 1:07.63 +2.74

27. LEDECKA Ester CZE 1:07.69 +2.80

28. CAILL Ania Monica ROU 1:10.29 +5.40

29. SCHLEPER Sarah MEX 1:10.85 +5.96