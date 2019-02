CASE ALER OCCUPATE A MILANO, DE CORATO: BENE GIUDIZIO IMMEDIATO PER ANTAGONISTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2019 – “La decisione della magistratura di

Milano di mandare a processo, con rito immediato i nove

‘antagonisti’ arrestati lo scorso 13 dicembre, per associazione

a delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili

pubblici e resistenza a pubblico ufficiale, è emblematica: è

ormai evidente che nei centri sociali c’è poco di altruistico,

ci sono solo affari”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo

De Corato.

VERO E PROPRIO MERCATO DI ASSEGNAZIONI PARALLELE – “Dalle

indagini è emerso un vero e proprio mercato di assegnazioni

parallele degli alloggi Aler – ha aggiunto l’assessore regionale

alla Sicurezza – e non per spirito di Robin Hood, come piace

loro dire, ma per affari, così come affermato dal Pubblico

Ministero: ‘Il fine dell’equità è solo un’ipocrisia perché per

gli antagonisti non rispettavano le graduatorie e assegnavano le

case ad amici e a chiunque garantisse supporto al gruppo,

allargando in questo modo la base del consenso nel quartiere'”.

COMUNE MILANO PARTE LESA – “Il Comune nella vicenda delle case

popolari occupate al Giambellino anche se non proprietaria degli

immobili – ha spiegato De Corato – è sicuramente parte lesa, in

quanto responsabile delle assegnazioni”.

50 FAMIGLIE MILANESE VERE VITTIME OCCUPAZIONI ABUSIVE – “In

questa vicenda – ricorda De Corato – 50 famiglie milanesi sono

state private della possibilità di avere una casa. Sarebbe

opportuno che il Comune di Milano valutasse l’ipotesi di

costituirsi parte lesa”. De Corato infine ricorda gli altri 22

spazi occupati illegalmente, alcuni da oltre 10 anni, ecco

quali: Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa – Viale Monza, CSA

Vittoria – Corso Lodi, Panetteria Okkupata – Via Conte Rosso 20,

Circolo dei Malfattori – Via Torricelli 19, Cascina Autogestita

Torchiera – Piazzale Cimitero Maggiore, COX 18 – Via Conchetta

18, Leoncavallo – Via Watteau 84, Cantiere – Via Monte Rosa 84,

Associazione Culturale Micene – Via Micene, Spazio Mutuo

Soccorso – Via Newton, Cantiere-Piazza Stuparich 18, Latteria

Occupata – Via Watt, Macao – Viale Molise, Anarchici – Via

Cozzi, Adrenaline – Viale Gorizia 28, Ciurma del Nautilus – Via

Erodoto 16, Gruppi Punkabestia, Anarchici No Tav – Via Gola,

Ri-Make – Via Omero (Bruzzano), Aldo Dice – Via Stephenson, I

Pirati – Via Cozzi, Extracomunitari – Via Zama, Lambretta – Via

Edolo.

Redazione