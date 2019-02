FRANE VALMASINO E VALCHIAVENNA (SO). FORONI-SERTORI: CONTINUA MONITORAGGIO COSTANTE E IN TEMPO REALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 febbraio 2019 Continua il monitoraggio costante e in tempo reale sulle due frane che nei giorni scorsi hanno interessato la Valmasino e la Valchiavenna (So).

VALMASINO, SOPRALLUOGO ARPA. VALCAHIAVENNA, RIAPERTURA SS36 –

Ieri mattina l’area è stata infatti interessata da un

sopralluogo da parte dei tecnici della Direzione generale

Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, presso la

frazione Cataeggio, già evacuata nelle ore precedenti. Nella

giornata odierna sono state poi completate dai tecnici di ARPA

le riprese con il drone sul corpo della frana i cui primi

rilievi avevano evidenziato la presenza di altro materiale

instabile sul versante.

Sempre in provincia di Sondrio, nella giornata odierna, un

geologo incaricato dalla Comunità Montana Valchiavenna ha

effettuato un sopralluogo sul corpo di frana di Gallivaggio, in

seguito al quale si è deciso la riapertura della SS 36 a partire

dalla giornata di domani, su cui potrà tornare a scorrere il

traffico già deviato sulla bretella bypass da domenica sera

scorsa.

FORONI: ALTA L’ATTENZIONE PER SICUREZZA TERRITORIO – “La nostra

attenzione per la sicurezza del territorio – ha commentato

l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro

Foroni – si mantiene alta. Al momento la frana non sta

manifestando particolari criticità e possiamo dirci soddisfatti

per il sistema di monitoraggio radar messo a punto da Regione,

che ha consentito la rapida evacuazione della frazione

Cataeggio”.

POST RILIEVI RIDEFINIZIONE PRIORITA’ INTERVENTI – “Fatti i

rilievi del caso, in funzione della nuova conformazione della

parete a seguito del crollo, decideremo probabilmente – ha

aggiunto Foroni – di riposizionare le opere di difesa passiva

già progettate e ridefiniremo la priorità degli interventi da

realizzare”.

SERTORI: DOMANI SOPRALLUOGO A VALMASINO – “Nella giornata di

domani mi recherò personalmente nell’area interessata, insieme

al sindaco di Valmasino, Simone Songini – ha proseguito

l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo

Sertori – per testimoniare la vicinanza di Regione alla

popolazione colpita”.

GALLIVAGGIO: GARANTITO MONITORAGGIO E VIABILITÀ IN SICUREZZA –

“Il monitoraggio h 24 dell’intera area – ha specificato Sertori

– ha confermato in questi due giorni la stabilità della parete

rocciosa, mettendo al riparo la popolazione della Valle e i

turisti che transitavano sulla strada. A seguito dei costanti

controlli è stata decisa la riapertura di questa importante

arteria, così da non limitare il flusso veicolare”.

Redazione