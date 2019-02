INNOVAZIONE. MATTINZOLI: VICINI AD AZIENDE CON ACCORDI CON MISE E BANDI SU DIGITALIZZAZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 febbraio 2019 – “Industria 4.0 è certamente uno dei

cardini della politica regionale in tema di economia. Regione

Lombardia su questo sta investendo risorse e sta mettendo in

campo un grande sforzo”. Lo ha voluto ricordare questa mattina

l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro

Mattinzoli, intervenendo al Forum Software Industriale

‘L’evoluzione delle tecnologie software nell’industria 4.0′ che

si è svolto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia,

Leonardo Da Vinci.

LE NOSTRE AZIONI A SOSTEGNO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE –

“Come Regione dobbiamo incoraggiare gli imprenditori alla

trasformazione verso il digitale – ha spiegato l’assessore – ed

è per questo che abbiamo firmato gli accordi con il Mise proprio

in tema d’innovazione. Non solo. Abbiamo concepito e pubblicato

tutta una serie di bandi (da bando Ies- Impresa sicura ed

ecosostenibile a quello per le micro e piccole imprese artigiane

e commerciali, per esempio) affinché, in qualche maniera,

possano preparare la micro, piccola e media azienda ad un nuovo

modello di business basato proprio sull’innovazione, La

tecnologia, oltre che un’opportunità, è oggi una necessità”.

FONDAMENTALI NUOVI SISTEMI – “E’ importante dare all’impresa –

ha spiegato Mattinzoli – sensibilità, preparazione e

rassicurarla, perché comprenda fino in fondo il potenziale che

innovazione e digitalizzazione possono mettere a loro

disposizione partendo dai nuovi sistemi di sotfware che, a

prescindere dalla dimensione dell’azienda, diventano uno

strumento per continuare ad essere competitivi”.

VINCERE LE SFIDE – “Regione Lombardia in questo fa la sua parte

– ha concluso l’assessore – perché più andiamo verso un sistema

di sinergie e di eccellenza, più potremo vincere le sfide,

sicuramente non semplici, che ci troviamo ad affrontare in un

momento come quello odierno”.

