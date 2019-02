Ipertrofia Prostatica – All’Ospedale di Desio terapie d’avanguardia con il Laser Verde Greenlight

Di Ipertrofia Prostatica soffrono 7 milioni di italiani

(mi-lorenteggio.com) Desio, 6 febbraio 2019 – Un trattamento d’avanguardia, minimamente invasivo, sta portando la ASST di Monza, nello specifico l’ospedale di Desio, a diventare un Centro di riferimento unico in Brianza per la chirurgia laser. La divisione di Urologia del presidio di Desio ha infatti sottoposto a terapia chirurgica con la tecnologia Greenlight, il laser a luce verde, numerosi pazienti per la cura della patologia prostatica ostruttiva, con esiti molto positivi.

Lo conferma il dott. Francesco Franzoso, Direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale di Desio, che ha introdotto il laser verde Greenlight nella pratica quotidiana un paio d’anni fa, registrando risultati terapeutici importanti. E proprio la richiesta da parte dei pazienti ha impresso una notevole accelerazione a questi interventi, basti pensare che nel solo 2018, a partire dal mese di aprile, sono stati effettuati presso questo Centro ben 70 interventi, rappresentando la struttura con la più ampia casistica in Lombardia. Si aggiunga che la stima – per il 2019 – è addirittura superiore.

“Il laser verde – commenta Franzoso – viene impiegato soprattutto per interventi di vaporizzazione o enucleo-vaporizzazione anatomica, nei quali l’eccesso di tessuto prostatico è “trasformato” in vapore. La tecnologia si caratterizza, inoltre, per il notevole potere emostatico, fattore che consente di non sospendere l’eventuale assunzione di farmaci anticoagulanti e, quindi, di intervenire anche su pazienti a rischio di emorragie, in quanto sottoposti a trattamenti farmacologici per patologie associate. Il sistema è poco invasivo, consente la rapida rimozione del catetere ( in genere entro le 24 ore), richiede una degenza postoperatoria breve, ripristina velocemente il flusso urinario naturale e favorisce la rapida ripresa delle attività quotidiane; e queste sono le richieste che – prima di altre vengono avanzate dai pazienti.

“All’ospedale di Desio – prosegue il primario – abbiamo sviluppato grande competenza in questo tipo di interventi. Da anni impieghiamo la tecnologia laser per trattare le calcolosi dell’apparato urinario. Le positive esperienze con Greenlight ci collocano, ora, come Centro di riferimento in Lombardia per la chirurgia laser, sia per il trattamento della prostata, sia per altre patologie come la calcolosi urinaria intrarenale.

La terapia Greenlight – suffragata da studi clinici internazionali – si è affermata negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e si pone come alternativa concreta all’intervento di resezione della prostata con chirurgia tradizionale (TURP). Non è un caso che sia stata inserita nelle linee-guida dell’Associazione Europea di Urologia e che due organizzazioni europee come l’inglese NICE (National Institute for Clinical Excellence, che valuta l’efficacia degli interventi medici) e la tedesca G-BA (Gemeinsame Bundesausschuss, che determina i livelli dei rimborsi in ambito sanitario) ne abbiano certificato l’efficacia, rispetto alla chirurgia tradizionale.

Va ricordato che l’ipertrofia Prostatica Benigna (o adenoma della prostata) è una patologia non tumorale che comporta l’ingrossamento anomalo della prostata collocandosi come il disturbo urologico maschile più diffuso. La patologia si manifesta con il progressivo aumento volumetrico della prostata, la piccola ghiandola attraverso cui passa l’uretra, cioè il condotto che dalla vescica porta l’urina verso l’esterno. Questo determina la compressione dell’uretra stessa e il conseguente ostacolo alla fuoriuscita dell’urina, con stimoli sempre più frequenti. È una patologia progressiva, destinata a peggiorare nel tempo. Per fortuna, la scienza medica ha fatto passi importanti in questo settore: le prime terapie contro l’ipertrofia prostatica sono, in genere, farmacologiche Quando però i trattamenti farmacologici non sono efficaci, si rende necessario l’intervento chirurgico tradizionale endoscopico (TURP), oppure il ricorso a soluzioni meno invasive come il laser verde Greenlight.