LOMBARDIA. PROTEZIONE CIVILE: 1,5 MILIONI PER L’OPERATIVITÀ DELLA COLONNA MOBILE E RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON I VOLONTARI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2019 – Oltre 1,5 milioni di euro sono stati

stanziati dalla Giunta regionale lombarda, su proposta

dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni,

per far fronte alle necessità della Colonna mobile regionale di

Protezione civile per il triennio 2019-2021.

La delibera modifica anche l’esposizione finanziaria delle

organizzazioni di volontari, stabilendo una quota del 60% di

fondi regionali erogati in anticipo e solo il rimanente 40% a

saldo.

RINNOVATE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – Allo

stesso tempo è stato rivisto lo schema di convenzioni con le

organizzazioni di volontariato che formano le singole colonne

mobili provinciali – sulla base della struttura di emergenza

elaborata nel 2013 – suddivise in moduli specialistici autonomi,

attivabili o meno a seconda delle esigenze del momento.

REGIONE HA ASCOLTATO ESIGENZE – “I volontari – ha dichiarato

l’assessore Foroni – sono l’anima stessa del sistema di

Protezione civile e per questo motivo a fine anno è stato deciso

di assegnare alle associazioni i mezzi speciali in comodato

d’uso con la clausola che la Regione possa comunque rientrarne

in possesso in qualunque momento di emergenza. Abbiamo voluto

andare incontro alle esigenze manifestateci da tutte le

organizzazioni di volontari che svolgono ogni giorno un lavoro

instancabile a tutela delle popolazioni colpite da calamità e

per il nostro territorio. Troppo spesso infatti il volontariato

che innerva i nuclei logistici di base è stato penalizzato e

intralciato nella sua opera dalla carenza di fondi da anticipare

a copertura delle spese”.

PRONTA DISPONBILITA’, TEMPI RIDOTTI E NUMERI SIGNIFICATIVI

-Nuclei che, dovendo garantire la tempestività di intervento e

la movimentazione di un ingente quantitativo di mezzi e

materiali, sono attualmente in capo ad organizzazioni che

assicurano pronta disponibilità in tempi ridotti, con numeri

significativi di uomini e mezzi, con cui la convenzione

regionale è stata rinnovata, come: Associazione Nazionale Alpini

e Gruppo Intercomunale del Parco del Ticino (logistica di base,

idrogeologico e antincendio boschivo), Gruppo Volontariato A2A

Milano (impiantistica idraulica, elettrica e gas) e infine per

il settore strategico delle radio-telecomunicazioni,

Associazione Radioamatori Italiani (per le comunicazioni

istituzionali e a lungo raggio) e Federazione Italiana

Ricetrasmissioni Citizen’s Band FIR-CB – Comitato Lombardia.

