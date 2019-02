MILANO. SICUREZZA, DE CORATO: OK ACCORDO ATM E COMUNE, ORA BODY CAM A PERSONALE VIAGGIANTE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 febbraio 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo

De Corato, commenta l’accordo di collaborazione tra il

Comune di Milano e l’ATM per prevenire situazioni di degrado, di

criminalità, e presidiare la sicurezza degli utenti del

trasporto pubblico locale.

FINALMENTE ANCHE IL COMUNE DI MILANO SI OCCUPA DI SICUREZZA –

“Dalla notizia dell’accordo – aggiunge l’assessore – non emerge

però quanti saranno gli agenti impegnati nel Nucleo e quanti

lavoreranno di notte, periodo in cui statisticamente accadono i

fatti più gravi. Sicuramente sarà molto utile l’accesso diretto

alle circa 6.100 telecamere di Atm da parte della Centrale

Operativa del NTTP (Nucleo Tutela Trasporto Pubblico)”.

ADESSO BODY CAM PER GLI OPERATORI – “Oltre a questo – sottolinea

De Corato – diventa importante dotare gli operatori di body cam,

come quelle utilizzate da Trenord, molti mezzi e mezzanini non

hanno telecamere e spesso i fatti gravi si materializzano fuori

dai mezzi”.

ATM DOTI FASCIA POLIZIA AMMINISTRATIVA A PERSONALE VIAGGIANTE –

“Voglio ricordare – conclude l’assessore – che la Regione

Lombardia ha deliberato la fascia di riconoscimento di Polizia

amministrativa per il personale di controllo viaggiante, ad oggi

però Atm non ha ancora provveduto a fornirla”.

Redazione

Redazione