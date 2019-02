PD, INSIEME PER CORSICO E CORSICO PER MASIERO: UNA NUOVA ALLEANZA PER CORSICO 2020

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 febbraio 2019 – Venerdì 22 febbraio alla sala la Pianta (Via Leopardi 7, Corsico) si terrà un incontro per parlare del futuro di Corsico e del Sud-Ovest milanese dal punto di vista urbanistico. Saranno Franco Sacchi (Direttore Centro Studi PIM) e i sindaci del corsichese Fabio Bottero (Trezzano sul Naviglio), Simone Negri (Cesano Boscone) e Rino Pruiti (Buccinasco).

L’iniziativa sarà anche occasione per gettare le basi per una nuova alleanza tra Partito Democratico, la Lista Civica Insieme per Corsico e la Lista Civica Corsico per Masiero in vista delle prossime elezioni Amministrative del 2020.

“Corsico è oggi governata da un’Amministrazione che non ha alcun senso delle istituzioni, incapace di offrire risposte ai bisogni delle persone e di amministrare la cosa pubblica con la necessaria competenza e autorevolezza. Segnali di questa grave situazione sono evidenti nel degrado e nell’insicurezza in cui versano i quartieri della città, nel disinteresse per le persone più fragili, nella mancanza totale di iniziative culturali.

La Città ha bisogno di una nuova classe di governo, capace di affrontare i gravi problemi che abbiamo di fronte: per questo abbiamo deciso di promuovere una nuova alleanza che ricomponga il campo dei progressisti e dei democratici. E per questo motivo lavoreremo per costruire una casa aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vogliano impegnarsi per una città che faccia della competenza, della solidarietà e della cultura i valori di riferimento per il domani; un’alleanza aperta al contributo di tutti i cittadini e le forze politiche e sociali che vorranno realizzare il bene di Corsico.

Per questo motivo il Partito Democratico, la lista civica Insieme per Corsico e la lista civica Corsico per Masiero hanno deciso di rompere gli indugi e piantare un seme per cominciare a costruire l’alternativa all’attuale amministrazione. Lo faremo con un percorso di incontri in cui approfondiremo temi specifici – tra cui la cura della persona, il lavoro, la mobilità, l’ambiente e l’innovazione – dialogando con tutte le realtà del territorio”. Questi i motivi e i propositi delle tre Liste.

V. A.