ATM-TRENORD: BUSSOLATI (PD), “IL PROBLEMA È CHE LA REGIONE NON HA UNA STRATEGIA”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2019 – “Sala fa bene ad auspicare un futuro di stretta collaborazione, addirittura di fusione tra Trenord e ATM, che sarebbe una svolta positiva per la crescita del trasporto pubblico in Lombardia, ma il problema è l’assenza di idee della giunta regionale su tutto il comparto e in particolare su Trenord. La Regione non ha una strategia né una prospettiva per il trasporto ferroviario. La qualità del servizio di Trenord non è comparabile a quella di ATM, che riceve la metà delle risorse pur trasportando molti più passeggeri e nonostante ciò sta trasformando tutta la flotta su gomma a trazione elettrica e ha risultati sempre più incoraggianti sul tema sicurezza e del contrasto all’evasione tariffaria. Risultati che al momento la Regione si sogna.”

Lo dichiara il capo delegazione del Pd in commissione trasporti del Consiglio regionale Pietro Bussolati in merito alla risposta del presidente Fontana al sindaco Sala sulla fusione ATM-Trenord.

Redazione