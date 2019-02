Calcio a 5 AMF: Nazionale Italiana Under 20 , si Apre un Nuovo Ciclo , 1°Stage Academy C20 a Lainate

(mi-Lorenteggio.com) Lainate, 7 febbraio 2019 – Dopo la chiusura del ciclo della Nazionale Italiana Categoria 20 anni con con un annata 2018 conclusa con un 3°Posto al Campionato Europeo e l’ottimo 8^Posto alla Coppa del Mondo AMF in Colombia, la Federazione Italiana Football Sala ente che promuove in Italia la Disciplina del Calcio a 5 AMF affiliato all’Asociacion Mundial de Futsal comunica Ufficialmente che la prossima Domenica 17 Febbraio dalle 15.30 alle 18.30 si terrà il 1°Stage dell’Academy Categoria 20 anni , team di sviluppo e formazione degli atleti , serbatoio della Nazionale Italiana che inizia il proprio percorso in vista della partecipazione al Campionato Europeo previsto nel 2021 qualificazione alla Coppa del Mondo AMF del 2022.

Lo Stage si disputerà presso il Palacairoli, Via Fratelli Cairoli 32 a Lainate (MI) , ed è aperto agli atleti delle annate 2002-2003-2004-2005.

Per Informazioni ed Iscrizioni e tentare di vivere un sogno azzurro telefonare al 349/3125140 – 02/84211654 o scrivere via mail a segreteria.generale@fifs.eu o visitare il sito www.fifs.it

