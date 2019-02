ENERGIA IDROELETTRICA, SERTORI: CON NUOVA LEGGE GESTIONE PUBBLICO-PRIVATO DELLE DIGHE E TERRITORI PROTAGONISTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 febbraio 2019 – La maggior parte delle grandi

derivazioni idroelettriche lombarde (70) insiste su territori

montani, come quello di Sondrio, Brescia, Bergamo, Como, Lecco e

in parte Varese, ma ci sono alcune centrali anche nell’area

metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza.

La provincia di Sondrio, in particolare, con il maggior numero

degli impianti allocati sul territorio, realizza da sola circa

il 50% della produzione regionale.

AL VIA PROVVEDIMENTO ATTESO DA 20 ANNI – “Questo è un

provvedimento che aspettavamo da oltre 20 anni – ha commentato

l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni – una

legge strategica per tutto il Paese che ridefinisce

l’assegnazione delle concessioni e dà alle Regioni l’autonomia

per disciplinare le linee guida per la riattribuzione della

gestione di questi beni attraverso gare. Una volta scadute le

concessioni – ha continuato – i beni cosiddetti ‘bagnati’

diventeranno di proprietà regionale a titolo gratuito e, a quel

punto, la Regione potrà affidare la gestione anche a società

pubblico-privato con la scelta del partner privato attraverso

gara. Tale configurazione, dove il pubblico può essere

rappresentato da Regione o Provincia, consentirebbe anche la

relativa suddivisione degli utili”.

PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI E ENERGIA GRATUITA – “Entro il

2023, tempo necessario per la stesura della legge regionale e la

riassegnazione delle concessioni, saranno maturati canoni

aggiuntivi sulle concessioni scadute per un totale di 86 milioni

di euro, dei quali 14 a Regione Lombardia e 72 alle Province

lombarde. La legge prevede anche la possibilità di chiedere ai

concessionari una parte di energia gratuita che, per almeno il

50% dovrà essere distribuita alle province dove insistono gli

impianti, si tratta di 260 milioni di kWh, ossia circa 30

milioni di euro all’anno di energia gratuita da destinare ai

servizi pubblici”.

RISORSE CONTRO LO SPOPOLAMENTO NELLE AREE MONTANE – “Così come

già succede per Trento e Bolzano, anche tutti gli altri

territori di montagna potranno utilizzare una parte importante

dei proventi generati dall’idroelettrico, massimizzando una

risorsa come quella dell’acqua e andando a perequare i maggiori

costi dei servizi in montagna, concorrendo a ridimensionare il

fenomeno dello spopolamento. Un aiuto effettivo ai territori

alpini e ai cittadini”.

AVVIO NUOVI INVESTIMENTI – “Nella legge è prevista anche la

distribuzione del 60% dei canoni ordinari da destinare alle

Province dove sono presenti gli impianti. Infine la

riassegnazione degli impianti consentirà l’avvio di un ciclo di

investimenti stimati a oltre 600 milioni di euro per la

Lombardia”, ha concluso Sertori.

“Il rinnovo delle grandi concessioni

idroelettriche consentiranno un ciclo miliardario di

investimenti privati (fino a 5 miliardi) nei prossimi dieci anni

e, secondo uno studio dell’ANCE del 2014, potranno generare fino

a 45.000 posti di lavoro e un terzo di punto di PIL”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e

Semplificazione Davide Caparini intervenendo alla conferenza

stampa tenuta dal presidente della Regione Attilio Fontana per

illustrare, insieme all’assessore regionale Massimo Sertori

(Enti locali, Montagna e Piccoli comuni) l’approvazione del

‘Decreto Semplificazione 2018’ da parte della Camera dei

Deputati.

“Ricordo che il settore idroelettrico – ha detto ancora

l’assessore Caparini – negli ultimi anni ha perso quote di

mercato anche a causa dei costi di esercizio. La Lombardia è

concentrata nel rinnovo ecosostenibile del parco di produzione

dell’energia rinnovabile: in questo modo gli investimenti

porteranno un efficentamento per 2 miliardi di Kwh annui in più

di energia pulita. Inoltre, potremo intervenire per la messa in

sicurezza del territorio e delle infrastrutture”.

“In particolare, penso alle nostre montagne e alle genti che le

popolano. Tra le misure su cui stiamo già lavorando, ad esempio

– ha concluso Caparini – anche la possibilità di fornire energia

gratuita da destinare ai servizi pubblici per sostenere i costi

energetici, per esempio degli ospedali, scuole, a comuni che, in

questo modo, potranno liberare nuove risorse da destinare in

altri ambiti”.