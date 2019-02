ETICHETTA MADE IN ITALY, ROLFI: VITTORIA DI CONSUMATORI E AGRICOLTURA DI QUALITÀ

“ORA DIFENDERE LINEA IN EUROPA E VALORIZZAZIONE PRODOTTI FINITI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2019 – Con l’approvazione del Decreto

Semplificazioni è legge l’obbligo di indicare in etichetta

l’origine di tutti gli alimenti in commercio. “Una vittoria per

la trasparenza e per i consumatori, oltre che per l’agricoltura

distintiva e di qualità” ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione

Lombardia.

ATTRATTIVITÀ MADE IN ITALY VALORE AGGIUNTO – “L’obbligo di

indicare in etichetta la provenienza del latte, entrato in

vigore in Italia nel 2017, aveva rivitalizzato il mercato – ha

aggiunto l’assessore -. Sono convinto che anche questo

provvedimento avrà effetti benefici sul mercato lombardo e

italiano. La maggioranza dei consumatori vuole conoscere

l’origine dei prodotti agroalimentari: l’attrattività del made

in Italy è un valore aggiunto e non evidenziarla significava

siglare un autogol clamoroso”.

ORA VALORIZZARE MATERIE PRIME ITALIANE ANCHE NEI LAVORATI – “Ora

è necessario seguire questa linea anche in sede europea – ha

concluso Rolfi -. La prossima sfida è quella di valorizzare le

materie prime italiane anche nei prodotti lavorati, penso per

esempio al settore dolciario. L’agroalimentare italiano offre la

più alta garanzia di sicurezza alimentare ed è fondamentale

puntare sulla qualità per vincere le sfide del mercato globale”.

Redazione