Foppolo (Bergamo). 85enne cade da scala mentre sale su albero, ferito

(mi-lorenteggio.com) FOPPOLO (BG), 7 febbraio 2019 — Si è concluso in circa un’ora e mezza l’intervento di stasera, giovedì 7 febbraio 2019, per soccorrere un uomo a Foppolo. Si tratta di un signore residente in zona, classe 1933, caduto mentre stava salendo su una pianta con una scala. L’infortunio si è verificato in località Tegge, una zona impervia a una quota di 1539 metri. Un suo amico ha dato l’allarme; erano le 17:20. La Centrale operativa ha inviato sul posto il Soccorso alpino (stazione di Valle Brembana della VI Delegazione Orobica). È intervenuto anche l’elisoccorso da Como. L’uomo ha riportato un trauma a una gamba; è stato immobilizzato, issato a bordo con il verricello e portato all’ospedale Papa Giovanni in Bergamo in codice giallo.

L. M.