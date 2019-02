LOMBARDIA. SANITÀ: GIUNTA APPROVA ELENCHI DEGLI “IDONEI” PER RUOLO DIRETTORE AMMINISTRATIVO, SANITARO E SOCIO-SANITARIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 febbraio 2019 – Sono stati approvati, oggi, dalla

Giunta regionale gli elenchi degli idonei a ricoprire il ruolo

di direttori amministrativi, direttori sanitari e direttori

socio-sanitari nelle strutture sanitarie regionali (Agenzie di

Tutela della Salute, Aziende Sociosanitarie territoriali e

IRCCS, per i quali si procederà alla nomina dei soli direttore

amministrativo e sanitario).

IDONEI E NON IDONEI – Per quanto riguarda il ruolo di direttori

amministrativi, sono stati ritenuti idonei 173 candidati e non

idonei 71.

Per quanto riguarda il ruolo di direttori sanitari, sono stati

ritenuti idonei 170 candidati e non idonei 48 candidati.

Infine, sono 196 i candidati al ruolo di direttore

socio-sanitario ritenuti idonei e 92 non idonei.

ORGANICI AL COMPLETO DAL 15 FEBBRAIO – Ora i direttori generali

potranno procedere alle nomine e, dal 15 febbraio, la

composizione degli organici sarà completata.

Redazione