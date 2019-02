MATTINZOLI A CONNEXT DI ASSOLOMBARDA: IDEA VINCENTE, IMPRESE E POLITICA DEVONO CONNETTERSI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 febbraio 2019 – Anche Regione Lombardia ha voluto

essere in prima fila all’evento ‘Connext’, organizzato da

Assolombarda al Mi.co. di Milano: un’iniziativa imponente, che

ha visto la partecipazione di oltre 6 mila iscritti, quasi 500

imprese e oltre 200 start up. A rappresentare la Giunta di

Attilio Fontana, l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro

Mattinzoli, secondo cui Connext vuole mostrare “un approccio

culturale diverso nel capire che il mettersi insieme significa

sviluppare e riuscire a raggiungere gli obiettivi che si

trasformano poi positivamente su tutto il nostro tessuto

sociale”.

START UP – “L’idea vincente di questa iniziativa – ha spiegato

l’assessore lombardo – è che le start up possono effettuare

incontri ‘be to be’ e trovare l’impresa interessata al prodotto

in tempi rapidi”.

NOI PONTE IN EUROPA – “Anche la politica deve andare in questa

direzione di connessione – ha proseguito -. L’Italia non deve

sentirsi marginale rispetto al vecchio continente, ma ha tutte

le caratteristiche geografiche, imprenditoriali, culturali ed

economiche per diventare un ponte tra Nord Europa, Mediterraneo

e Balcani”.

PARTIRE DAI TERRITORI – “Proprio in politica serve una

connessione sempre più forte che parta dai territori per creare

opportunità – ha detto ancora Mattinzoli -, perché anche qui gli

imprenditori siano messi in grado di avere occasioni di crescita

e sviluppo”.

PAROLA CHIAVE – “La mia parola chiave per la giornata di oggi è:

visione – ha spiegato -. Serve programmare anche per il futuro e

non fermarsi a raccogliere successi immediati o a breve termine

senza garantire, invece, una prospettiva per il futuro. Visione

e prospettiva, un binomio che si collega a quella grande

capacità di essere generosi verso la comunità. Una generosità

relativa perché quando facciamo crescere il sistema

inevitabilmente cresce tutta la società”.

AUTONOMIA VINCENTE – E poi un riferimento al tema dell’autonomia

di così grande attualità. “L’autonomia è fondamentale, non

perché c’è un’Italia che viaggia a due velocità, ma perché le

nostre regioni hanno molti punti in comune: la storia, la

cultura, le città d’ arte e le bellezze paesaggistiche. Dal

punto di vista sociale, economico e politico ci sono però delle

differenze e ognuno potrà gestire alcune competenze in funzione

delle caratteristiche stesse dei territori. Così si ottimizzano

le risorse e si può diventare esempio per tutti”, ha concluso

Mattinzoli.