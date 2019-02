Rozzano. In biblioteca i misteri e gli intrighi ai tempi di Lorenzo il Magnifico

Secondo appuntamento con gli autori nella biblioteca di Cascina Grande. Michele Gazo presenta il suo libro “I Medici. Lorenzo il Magnifico” sabato 9 febbraio alle ore 16

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 7 febbraio 2019 – L’appuntamento con l’affascinante storia di Lorenzo il Magnifico, raccontata dallo scrittore Michele Gazo, è per sabato 9 febbraio alle ore 16 nella biblioteca di Cascina Grande. Gazo è l’autore del bestseller “I Medici, Lorenzo il Magnifico”, il romanzo storico ufficiale da cui è stata tratta la seconda serie televisiva trasmessa su Rai 1.

Il libro racconta la storia della dinastia dei Medici, dopo la morte di Cosimo, carismatico patriarca della potente famiglia. Lorenzo è il giovane nipote da sempre destinato a raccoglierne l’eredità spirituale ed avrà al suo fianco alcune tra le menti più illuminate della sua epoca e l’amore contrastato di due donne straordinarie.

Toccherà proprio a Lorenzo il difficile compito di mostrarsi all’altezza della profezia del nonno Cosimo, per salvare il futuro dei Medici ma soprattutto per guidare Firenze verso l’era luminosa del Rinascimento, guadagnandosi il titolo con cui la Storia ce l’ha consegnato, quello di Magnifico.

“La Cascina Grande si conferma un centro culturale prestigioso e di riferimento per tutto il territorio milanese – commentano il sindaco Barbara Agogliati e l’assessore alla cultura Stefania Busnari -. Sabato ospitiamo con piacere l’autore del bestseller sulla celebre dinastia fiorentina, dopo il grande successo della serie televisiva. Un’esperienza coinvolgente che ci consentirà di conoscere a fondo le vicende dei Medici in un periodo storico importante, quello del Rinascimento italiano”.

Michele Gazo è nato e vive a Varese. Appassionato di narrativa storica, poemi cavallereschi e tradizioni antiche, ha pubblicato nel 2013 il romanzo storico Il flagello di Roma (Rizzoli), con il quale è stato finalista anche al Premio Fiuggi- Storia. Grazie a I Medici, Lorenzo Il Magnifico ha iniziato la sua collaborazione con il mondo delle serie tv. Lavora anche come creativo pubblicitario.

