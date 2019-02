SICUREZZA, DE CORATO: BENE ARRESTO EXTRACOMUNITARIO A CORSICO. MOLTO ALTI I REATI COMMESSI DA STRANIERI A MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 07 febbraio 2019 – “Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto

la sezione antidroga della Squadra Mobile della Polizia di

Milano che ha arrestato a Corsico (MI) un marocchino di 31 anni

per traffico di droga”. Lo ha dichiarato Riccardo De Corato,

assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della

Regione Lombardia.

SONO IN GRAN PARTE STRANIERI A VIOLARE NORME SU STUPEFACENTI –

“Il primo arresto dell’irregolare – ha aggiunto De Corato –

risale al 2003. In questi 16 anni l’arrestato ha continuato a

vivere irregolarmente sul nostro territorio ed a compiere reati.

Milano e la sua provincia si confermano crocevia del consumo e

dello spaccio di stupefacenti. Nuovamente confermati anche i

dati dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la

multietnicità (Orim) e Polis Lombardia secondo cui sono in gran

parte gli stranieri a violare la normativa sugli stupefacenti”.

IN SEI MESI 2018 SONO 1072 I REATI LEGATI A DROGA – “Il

capoluogo lombardo e l’intera regione – ha concluso De Corato –

vivono un’emergenza legata al traffico di droga gestito

principalmente da clandestini. In base ai dati del dipartimento

della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, nei primi

sei mesi del 2018 sono stati commessi a Milano 1.072 reati

legati agli stupefacenti. E’ necessario che i clandestini

arrestati, dopo aver scontato la pena, siano immediatamente

rimpatriati”.

