BISCARDINI, BENE L’INIZIATIVA DI SALA MA SI FACCIA SUBITO LA CONCA DI VIARENNA E MELCHIORRE GIOIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2019 – “Ormai il Comune ha scelto la via della riapertura integrale dei Navigli milanesi.

Sia perché diversamente il progetto non ha senso, sia perché si è capito che solo un progetto integrale può ottenere fondi dalla Regione e dall’Unione Europea.

Adesso però bisogna dedicarsi subito a definire un progetto finanziario bancabile dell’intero tratto e non rinviare tutto alle calende greche.

E quello che si può fare si deve fare. Noi proponiamo di realizzare subito la Conca di Viarenna, progetto già inserito da anni nel piano triennale delle opere pubbliche e, in attesa del progetto complessivo, la riapertura di Melchiorre Gioia è assolutamente compatibile con il quadro delle risorse.” dichiara Roberto Biscardini, presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli.

