BIT 2019. MAGONI: VETRINA INTERNAZIONALE PER PROMUOVERE NOSTRE ECCELLENZE ARTISTICHE CULTURALI E PAESAGGISTICHE

AL PADIGLIONE 3 LOMBARDIA PRESENTE CON TANTE PROPOSTE TURISTICHE

DOMENICA INAUGURAZIONE FIERA, LUNEDI’ EVENTO MILANO-CORTINA 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 febbraio 2019 – Da domenica 10 a martedì 12 febbraio

2019, Regione Lombardia presenterà la sua ricca offerta

turistica, le iniziative sul territorio, le partnership

strategiche e tutte le novità per il 2019 a BIT – Borsa

Internazionale del Turismo, storica manifestazione che dal 1980

riunisce nel capoluogo lombardo operatori turistici e

viaggiatori da tutto il mondo.

“La BIT rappresenta un’occasione unica per mettere in mostra le

nostre eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche ed

enogastronomiche, una vetrina internazionale che saprà esaltare

le potenzialità turistiche della Lombardia – dice l’assessore

regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni

-. Saranno quattro i macro temi approfonditi dalle diverse

realtà del territorio lombardo: da Leonardo500, in onore del

cinquecentenario dalla morte di Leonardo Da Vinci, che vedrà

Milano e la Lombardia protagoniste con molti eventi ed

iniziative speciali, a Lombardia Segreta, per riscoprire

tradizioni, autenticità e insospettati tesori nascosti

attraverso la storia della regione, dei suoi borghi, dei cammini

storici e degli scorci più inediti, passando per le attività

legate allo sport e alla natura con Lombardia Active, fino a

Sapore inLombardia, per approfondire la tradizione e la cultura

enogastronomica della regione. Eventi, incontri ed appuntamenti

che sapranno valorizzare il turismo lombardo”.

Insieme a 64 co-espositori lombardi, Regione Lombardia

accoglierà professionisti del settore e visitatori presso uno

stand di oltre 700 mq, la cui area eventi sarà palcoscenico di

numerosi incontri e appuntamenti di approfondimento sui temi

protagonisti della strategia turistica dell’intera regione per

il 2019.

Dalle 10 alle 18, per tutta la durata di BIT, le Istituzioni e

le numerose realtà locali e associazioni interverranno presso

l’area eventi dello stand di inLombardia e Regione Lombardia –

Padiglione 3 Stand C21 C27 G04 G18 – per promuovere le

iniziative e le bellezze del territorio lombardo con

approfondimenti, proiezioni e degustazioni.

Di seguito gli appuntamenti in

programma al Padiglione 3 Stand C21 C27 G04 G18 – Area Eventi

Regione Lombardia & inLombardia durante la Bit

DOMENICA 10 FEBBRAIO

10.00 – 10.30

Lombardia Active

Esperienze selezionate tra cielo e acqua

A cura di Visit Lake Iseo

Le esperienze che si possono vivere sul bacino del Lago di Iseo

e Franciacorta si arricchiscono di una concreta attrattività nel

modo del volo sportivo. Verranno trattati i temi del turismo

esperienziale, del suo racconto e commercializzazione.

11.00 – 11.30

Sapore inLombardia

L’olio del Lario

A cura del Comune di Bellano

Una degustazione guidata (max. 50 partecipanti) dell’olio del

Lario, attraverso l’intervento di un agronomo che illustrerà le

caratteristiche organolettiche del prodotto che ha ottenuto

numerosi riconoscimenti di qualità a livello nazionale e

internazionale.

12.00 – 12.30

Leonardo500

Vigevano e Leonardo

A cura del Comune di Vigevano

Presentazione itinerario leonardesco e palinsesto eventi 2019

dedicati a Leonardo.

Leonardo500

I Leonardeschi

A cura del Comune di Pavia

Spunto di riflessione sull’arte. I grandi allievi della ‘scuola’

di Leonardo nelle collezioni dei Musei civici di Pavia.

13.00 – 13.30

Sapore inLombardia

Degustazione a cura della Federazione delle Strade dei vini e

sapori di Lombardia

A cura della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi Verdi di Regione Lombardia, in collaborazione con

Federazione delle Strade dei vini e sapori di Lombardia

Degustazione guidata di prodotti tipici lombardi. Un gastronomo

e sommelier della Federazione delle Strade dei vini e sapori di

Lombardia illustrerà le caratteristiche delle eccellenze

enogastronomiche proposte e attraverso di esse racconterà i

territori da cui provengono.

13.45 – 14.35

Lombardia Segreta

La cultura come leva per lo sviluppo

A cura della Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione

Lombardia

L’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia,

Stefano Bruno Galli, presenta un video dedicato al Patrimonio

Mondiale UNESCO in Lombardia, la regione che vanta il maggior

numero di siti in Italia.

15.00 – 15.45

Lombardia Segreta

I borghi più Belli d’Italia #inLombardia, 20+1 esperienze

nell’Italia nascosta e preziosa

A cura di Regione Lombardia e inLombardia in collaborazione con

l’Associazione Borghi più belli d’Italia

Presentazione del progetto Borghi targato inLombardia,

realizzato in collaborazione con l’Associazione I Borghi più

belli d’Italia. Verranno, inoltre, raccontati i borghi in ottica

di turismo esperienziale. dallo storytelling alla

commercializzazione.

16.00 – 16.30

Lombardia Segreta

L’Alta Via delle Grazie in Val Seriana e Alto Sebino

A cura di Lago Iseo Trasporto e Bike Tour

Presentazione dell’Alta Via Delle Grazie, un cammino di

pellegrinaggio che collega 18 Santuari mariani Lombardi situati

in Valle Seriana (BG).

Lombardia Segreta

Un lago di scienza. Como e il Lario tra Leonardo da Vinci e

Alessandro Volta

A cura di Associazione Iubilantes

Presentazione di un ciclo di iniziative volte a diffondere la

conoscenza dei luoghi citati da Leonardo da Vinci nel Codice

Atlantico e vissuti in prima persona da Alessandro Volta.

Leonardo500

Cammina con Leonardo nei suoi luoghi lombardi

A cura dell’Associazione Cammino Sant’Agostino

Presentazione della guida ‘Il Sentiero di Leonardo’ e delle 12

camminate domenicali a piedi del 2019 a tema leonardesco.

Lombardia Segreta

Un patrimonio di tutti. alle origini nascoste del Sacro Monte di

Varese

A cura di Archeologistics SNC / Parrocchia Sacro Monte di Varese

Sacro Monte accoglie i visitatori con una proposta ricca di

contenuti e di fascino, che ogni anno si rinnova con eventi

divulgativi ed iniziative di ricerca. Per il 2019 la Cripta sarà

oggetto di un nuovo intervento di ricerca archeologica che

cercherà di dare risposta definitiva ad alcuni dubbi

cronologici, fornendo dati certi per la storia del sito. I

visitatori avranno la possibilità straordinaria di visitare

questo luogo magnifico ‘a cantiere aperto’.

Lombardia Segreta

RoadTelling. Immagini, musiche e storie dal Cammino dei Monaci

A cura di Valle de Monaci Open Agri Social Lab

Presentazione del Cammino dei Monaci da Milano a Corte S.

Andrea, nel lodigiano.

17.00 – 17.30

Lombardia Segreta

I Musei Civici di Monza. il museo della città diventa

interattivo

A cura del Comune di Monza

Nella cornice della nuova campagna promozionale della città di

Monza (Monza, Unexpected emotions) verranno presentati i nuovi

strumenti multimediali a disposizione dei Musei Civici di Monza

per una fruizione semplice, immediata ed interattiva delle

collezioni. Tramite il proprio smartphone sarà possibile godere

di una visita personalizzata alle opere esposte nel percorso

espositivo dei Musei Civici di Monza.

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO

10.00 – 10.30 Lombardia Segreta

Prossima fermata: 900. Il patrimonio immateriale di Brescia tra

vita quotidiana, lavoro e politica nel XX secolo

A cura di APS Residenza Idra

Il patrimonio del Novecento come tratto distintivo dell’offerta

culturale e turistica di Brescia e le eredità immateriali come

fonti privilegiate per raccontare il passato prossimo del

territorio, questi i due assunti che caratterizzano il progetto.

11.00 – 11.30

Lombardia Active

Turismo Active & Green in provincia di Varese. percorsi di

terra, aria, acqua e gusto nella terra dei 7 laghi

A cura di Camera di Commercio Industria Agricoltura e

Artigianato di Varese

Il territorio della provincia di Varese è caratterizzato da una

ricchezza geografica che si esprime in una varietà incredibile

di opportunità ed esperienze possibili. dallo sport, una vera

palestra a cielo aperto, ai cammini storici e religiosi, in una

cornice paesaggistica unica, dove natura, saperi e sapori si

incontrano.

12.00 – 12.30

Leonardo500

Le acque di Leonardo. le ciclovie dell’Adda, 300 km nel cuore di

Lombardia

A cura di Stucchi & Co (Capofila Partenariato Progetto LEALE) e

Pro Loco Trezzo

Presentazione ciclovia dell’Adda e dei luoghi leonardeschi.

Anteprima del programma TV ‘Pedala con gusto’ che presenta i

territori della ciclovia da Lecco a Cassano d’Adda.

12.45 – 13.30

SPECIAL EVENT – OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

A cura di Regione Lombardia e Regione del Veneto

Regione Lombardia e Regione del Veneto promuovono con

un’iniziativa di promozione turistica congiunta in BIT la

candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2026 e

la presentazione della ‘Via Olimpica’. Presenti i Presidenti

delle due regioni. Attilio Fontana e Luca Zaia. Interviene Marco

Magnifico, Vice Presidente FAI.

14.00 – 14.30

Leonardo500

I paesaggi lombardi di Leonardo da Vinci. Tra analisi

geomorfologica e sviluppo economico

A cura della Città Metropolitana di Milano

In base alle analisi geomorfologiche e storico-artistiche

condotte dallo storico dell’arte Luca Tomìo è possibile

individuare, nello sfondo della Monna Lisa, il paesaggio tipico

montagnoso, fluviale e lacustre delle Prealpi lombarde. a

destra, la Valle dell’Adda ripresa a volo d’uccello dalla Forra

di Paderno fino alla confluenza nel Lago di Lecco, e a sinistra,

le formazioni calcaree tipiche dei monti lecchesi, con in primo

piano il Resegone e in evidenza il Pizzo d’Erna e il Canalone

della Rovinata. Partendo dall’analisi della Monna Lisa, Tomìo ha

sviluppato ulteriori studi relativi al paesaggio presente negli

altri disegni e dipinti del secondo periodo lombardo di Leonardo

da Vinci.

15.00 – 15.30

Lombardia Active

Itinerari e proposte di cicloturismo e turismo active in Val

Seriana e Val di Scalve

A cura di Promoserio

Presentazione delle proposte legate al cicloturismo (pista

ciclabile, e-bike, mtb) della Val Seriana e della Val di Scalve.

Lombardia Active

L’evento BIKE-UP electric bicycle power festival è a Bergamo dal

29-31 marzo

A cura di Visit Bergamo

Bike up è il primo evento europeo dedicato esclusivamente alla

bicicletta a pedalata assistita. L’edizione 2019 si terrà a

Bergamo nel cuore di città bassa. L’obiettivo del Festival è da

un lato quello di promuovere la cultura della mobilità elettrica

su due ruote e dall’altro quello di coinvolgere in modo diretto

cittadini e visitatori non solo in prove e test di diverse

tipologie di biciclette elettriche, ma anche nel variegato mondo

del cicloturismo. Oltre all’esposizione internazionale di

biciclette a pedalata assistita con realtà provenienti da tutto

il mondo, nelle tre giornate ci sarà una sezione espositiva

dedicata a chi si occupa di cicloturismo (tour operator, società

di noleggio e-bike, enti di promozione turistica, etc.) e

piccoli tour in e-bike disponibili per tutti.

15.45 – 16.15

Lombardia Active

Treni della Neve con Trenord. più emozioni meno stress

A cura di Trenord

Presentazione delle offerte Discovery Train di Trenord. Dal 2016

un biglietto speciale treno+navetta+skipass offre agli sportivi

giornate di sci in Valtellina e Valle Camonica, in totale relax

a prezzi imbattibili.

Sapore inLombardia

Slow Train..Slow Food

A cura di To Be Incentive & Convention

Presentazione del progetto Slow Food Slow Train che nel 2018 ha

visto la partecipazione di una delegazione di Slow Food Great

China e che intende valorizzare il territorio del Lago di Iseo e

della Valle Camonica a bordo del Treno dei Sapori.

16.30 – 17.00

Lombardia Segreta

Presentazione progetto Vedere l’invisibile

A cura del Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde

Vedere l’invisibile è un’esperienza immersiva attraverso

ricostruzioni 3D, che fanno rivivere luoghi persi per sempre e,

di fatto, ormai ‘segreti’. Progetto finalista al concorso ‘Idee

Vincenti’ è ora inserito nell’acceleratore d’impresa di Polihub.

17.15 – 17.45

Lombardia Segreta

Como Celtica. percorso archeologico e naturalistico. Alla

scoperta della civiltà Golasecca nel cuore della Spina Verde.

A cura del Parco Regionale Spina Verde

Presentazione di un itinerario che ha l’obiettivo di valorizzare

un sito archeologico di importanza nazionale ed internazionale.

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO

Area Eventi Regione Lombardia & inLombardia

Padiglione 3 Stand C21 C27 G04 G18

10.00 – 10.30

Lombardia Segreta

ArtWAY. un cammino tra storia e arte sul Lago di Como

A cura di Villa Carlotta

Presentazione del percorso che mette in comunicazione. Villa

Carlotta, Villa Balbianello, Isola Comacina, Sacro Monte di

Ossuccio.

11.00 – 11.30

Lombardia Segreta

Duomo Discovery – Inconsueti itinerari per viaggi unici

A cura della Veneranda Fabbrica del Duomo

Presentazione visite guidate ufficiali della Veneranda Fabbrica

del Duomo e, tra queste, visite guidate speciali ‘Milano

Segreta’, in cui, solo grazie alla Fabbrica, risulta possibile

accedere ad aree normalmente chiuse al pubblico. Nel 2019, in

occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, sono

altresì in programma itinerari tematici sul genio fiorentino e

il Duomo del suo tempo.

12.00 – 12.30

Lombardia Segreta

Oltrepò in cammino. Sulle tracce della storia lungo i crinali

dell’Appennino di Lombardia.

A cura di Fondazione Sviluppo Oltrepò Pavese

L’evento si propone di presentare a un pubblico internazionale

un territorio inedito e sconosciuto ai più. l’Oltrepò Pavese,

l’Appennino di Lombardia, attraverso il racconto di godibili

itinerari che suggeriscono una combinazione esperienziale di

biodiversità, borghi, castelli medievali, itinerari storici (Vie

del Sale e degli Abati), percorsi amati dai bikers dove si

allenava Coppi.

13.00 – 13.30

Lombardia Segreta

Sotto i Segni della Valle Camonica

A cura di DMO Valle Camonica

L’obiettivo del progetto è la riscoperta della storia e delle

tradizioni della Valle Camonica e dei suoi borghi Bienno e

Borno, nell’ottica di un turismo lento e sostenibile, ma

incentrato su modalità di viaggio trasversali e ad alta

panoramicità, come il Treno dei Sapori e i gli antichi cammini

di Carlo Magno e della Via Valeriana.

14.00 – 14.30

Sapore inLombardia

#cremonacongusto

A cura del Comune di Cremona

Presentazione del progetto integrato #cremonacongusto che si

pone l’obiettivo di attrarre in città visitatori interessati ai

prodotti tipici, alle peculiarità artigianali e alle bellezze

artistiche. Nell’ambito del progetto saranno presentate due

iniziative.

– Pedalando con Gusto, che promuove itinerari in bicicletta sui

sentieri del territorio cremonese alla scoperta di piccoli

produttori, laboratori artigianali, agriturismi, borghi antichi

e parchi naturali;

– Degustazioni in bottega, degustazioni di prodotti tipici

durante i venerdì del mese di marzo 2019 in alcune botteghe

liutarie del centro storico.

15.00 – 15.30

Sapore inLombardia

Lo sguardo che ti manca. I borghi e i sapori delle Terre

dell’Alto Mantovano

A cura di Terre dell’Alto Mantovano

Un viaggio per immagini attraverso le Terre dell’Alto Mantovano,

cui segue una degustazione delle tipicità con sapori antichi,

veri, inaspettati.

Lombardia Segreta

Giulio Romano 2019

A cura di Confguide Mantova Confcommercio

In occasione delle importanti mostre su Giulio Romano previste a

Mantova nell’autunno 2019 a Palazzo Ducale e a Palazzo Te, si

intende promuovere il turismo culturale ed enogastronomico in

due importanti borghi della provincia. San Benedetto Po e

Curtatone, eccezionali testimoni dell’opera del grande artista e

maestro del Manierismo e due dei Borghi più belli d’Italia.

16.00 – 16.30

Leonardo500

Da Leonardo ad oggi. giochiamo con le sensazioni che offrono le

eccellenze enologiche lombarde

A cura di Movimento Turismo del Vino Lombardia

La storia e la cultura del vino attraverso le innovazioni

introdotte da Leonardo da Vinci, a partire proprio dalla ‘Vigna

di Leonardo’. Un laboratorio interattivo per giocare con sapori

e profumi.

17.00 – 18.00

Lombardia Segreta

Il patrimonio culturale immateriale per raccontare e valorizzare

i territori. Con gli occhi delle Pro Loco

A cura di UNPLI

Il lavoro di UNPLI e delle Pro Loco Lombarde per la salvaguardia

del Patrimonio Culturale Immateriale e la valorizzazione dei

territori. Le nuove prospettive internazionali.

Lombardia Active

Val Brembilla E-Motion

A cura di Pro Loco Val Brembilla

Promozione del territorio della Val Brembilla e Val Brembana

attraverso gli sport, in particolare. trekking, escursionismo,

arrampicata, enduro e bicicletta a pedalata assistita.

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO

Area ‘A BIT OF TASTE’ coordinata da APCI – Associazione

Professionale Cuochi Italiani

14.00 – 15.00

Sapore inLombardia

‘Tokyo Milano’. Showcooking dedicato alla Lombardia con Andrea

Provenzani (ristorante Il Liberty di Milano)

Andrea Provenzani, del ristorante Il Liberty di Milano,

realizzerà durante lo showcooking una ricetta dal tema ‘Tokyo

Milano’. Interviene Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda di Regione Lombardia.