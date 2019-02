CasAmica Onlus: in scena “La famiglia sogni d’oro” lo spettacolo solidale di Teatro Bello

A febbraio, mese in cui ricorre la Giornata del Malato (11 febbraio), CasAmica ha in programma diversi appuntamenti per far conoscere il fenomeno della migrazione sanitaria e sensibilizzare sul tema dell’accoglienza e del prendersi cura.

In particolare, segnaliamo un evento organizzato in collaborazione con Teatro Bello, che il 16 febbraio presenterà “La famiglia sogni d’oro”, uno spettacolo comico di improvvisazione teatrale, appositamente realizzato per l’occasione. Lo spettacolo, infatti, seppure con toni ironici e divertenti, farà riflettere su un tema così importante come l’accoglienza e metterà in luce come i genitori siano disposti a tutto per poter stare vicini ai propri figli e prendersi cura di loro.

