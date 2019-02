COMMERCIO, 297 NEGOZI PRONTI A DIVENTARE DIGITALI GRAZIE AL BANDO ‘STOREVOLUTION

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 febbbraio – Sono 297 le attività commerciali che

usufruiranno delle risorse stanziate dalla giunta di Regione

Lombardia con il bando ‘Storevolution’ che si è chiuso

nell’ottobre scorso, per un totale di contributi di oltre 4

milioni di euro.

INNOVAZIONE IMPORTANTE – ‘Storevolution’ è l’evoluzione del

negozio tradizionale: è rivolto a tutte le micro, piccole e

medie imprese commerciali al dettaglio in sede fissa proprio per

affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha

modificato le abitudini di acquisto dei consumatori.

MATTINZOLI: SEGNALE POSITIVO “Un segnale davvero positivo –

commenta l’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Alessandro

Mattinzoli – che i piccoli esercenti commerciali dimostrino di

voler essere protagonisti nell’epoca dell’innovazione,

investendo anche in una situazione economica non facile. In

questo modo il mondo del commercio al dettaglio dimostra di

voler reagire e diventare più competitivo anche lasciandosi

contaminare da forme proprie dell’e-commerce. Ancora una volta

Regione Lombardia dimostra la sua lungimiranza programmatica e

di governo nel saper mettere in campo misure sperimentali che

incoraggiano la diffusione delle nuove tecnologie: queste oggi

sono non solo un’opportunità di crescita, ma una necessità”.

PRIMA MILANO, POI BERGAMO, SONDRIO E BRESCIA. Milano, con 69

domande ammesse, si classifica prima in graduatoria con un

contributo complessivo concesso di oltre un milione di euro.

Questi dettaglio ecco i dati delle province lombarde.

Bergamo, 45 le realtà ammesse con un contributo di quasi 596

mila euro; Sondrio 36 con circa 528 mila euro; Brescia 30 con

circa 448 mila euro. A Varese e Mantova saranno 23 i negozi che

entrano nella nuova era della vendita con circa 350 mila euro di

contributo; a Monza 21 con più di 258 mila euro; a Lecco 16 con

261 mila; a Cremona 15 con circa 243 mila; a Como 12 con circa

170 mila. Pavia raccoglie 6 imprese per 76 mila euro circa di

contributo mentre a Lodi si registra un’impresa e 20 mila euro

di contributo concesso.

AL VIA CAMERINI SMART E SPECCHI INTELLIGENTI – Dalla primavera

del 2020, data di conclusione dei progetti, saranno diffusi in

Lombardia per esempio camerini smart con specchi “intelligenti”

che permetteranno di comprare un vestito senza indossarlo o

sistemi di voice picking (magazzini vocali) o nuovi siti

internet e app attraverso cui sarà possibile scegliere un

prodotto comodamente da casa per poi provarlo di persona in

negozio.

FARMACIE TRA LE PIU’ ATTIVE NELLE DOMANDE – Fra le imprese più

desiderose di innovazione hanno risposto in primis al bando le

farmacie: su 297 domande ammesse, 88 provengono dal settore.

Seguono con 52 progetti gli alimentari e con 38 gli esercizi di

abbigliamento.

TRADIZIONE INNOVAZIONE BINOMIO VINCENTE – “I negozi di vicinato

restano un punto fondamentale per la vivibilità dei quartieri

nelle nostre città e siamo certi questo sia solo l’inizio.

Presto tutti gli esercizi saranno attratti da queste forme

innovative, perché si comprenderà appieno che tradizione e

innovazione sono un binomio vincente”, ha concluso

Mattinzoli.