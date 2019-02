CONSIGLIO COMUNALE. BERTOLÉ: “SOLIDARIETÀ ALLA CONSIGLIERA DE MARCHI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2019 – “Esprimo solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale Diana De Marchi, minacciata per quello che diceva durante la sua partecipazione ad una trasmissione televisiva. È triste quando i toni violenti e le minacce verbali si sostituiscono al dibattito civile. Quanto è accaduto alla consigliera De Marchi ci obbliga a non abbassare mai la guardia e a non dare mai per scontati e acquisiti diritti fondamentali quali la libertà di espressione e il rispetto dei principi democratici”. Così il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé.

Redazione