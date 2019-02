DA ASSESSORE GALLERA APPELLO A DONARE SANGUE: ALL’AVIS DI MILANO POSSIBILE FARLO ANCHE IL GIOVEDÌ POMERIGGIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 08 febbraio 2019 – Per contrastare il calo delle donazioni

di sangue, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera,

ricorda che presso l’Avis di Milano si può donare anche il

giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.

Ed è quello che ha fatto lui stesso, nella serata di ieri,

recandosi in Largo Volontari del Sangue per la sua donazione

periodica.

DONAZIONE POMERIDIANA NON HA CONTROINDICAZIONI – “Fino a ieri –

ha detto – mi presentavo alla donazione al mattino come la quasi

totalità dei donatori. Il cambio di abitudine intende aiutare i

milanesi a scoprire la possibilità di donare sangue anche di

pomeriggio. E’ un servizio importante reso disponibile da AVIS

Milano per permettere anche a coloro che hanno pressanti impegni

di lavoro o la giornata piena di chiuderla con un gesto

importante quale la donazione di sangue. Donare sangue il

pomeriggio non ha alcuna controindicazione, occorre fare

attenzione all’ora di pranzo consumando un pasto leggero e privo

di grassi”.

Oggi la situazione delle donazioni di sangue non permette la

necessaria tranquillità, per la città, ma anche per la Provincia

di Milano. Tutti i Servizi Trasfusionali di Milano città nel

2018 hanno ottenuto 79.523 unità di sangue rispetto alle 80.923

dell’anno precedente; un calo di 1.400 donazioni, l’ennesimo da

anni, pari all’1,71%

Unico servizio in contro tendenza è quello offerto con l’ausilio

delle Unità Mobili dell’Avis Milano che promuovono ed effettuano

la raccolta presso le scuole, le aziende e in alcune parrocchie.

“La Lombardia – ha aggiunto Gallera – è, da sempre, una regione

virtuosa. I dati della città di Milano devono essere comunque

osservati attentamente perché il trend non può essere

costantemente negativo. Anche l’appello del Centro Nazionale del

Sangue ad intensificare la chiamata non deve essere sottovaluto

quando indica che diverse regioni sono in difficoltà. Vero che è

periodo di influenza e altrettanto vero che i ritmi della vita

sono sempre più frenetici, ma allora perché non dedicare il

giovedì pomeriggio, a un gesto semplice che permette di salvare

vite”?

ANCHE IN LOMBARDIA SI PUÒ FARE DI PIÙ – In Lombardia nel 2017

sono state donate 472.677 unità di sangue intero, mentre l’anno

scorso, 2018, ci si è attestati a 470.994 unità. A questo

occorre aggiungere annualmente 80/90.000 unità di aferesi.

