EVI (M5S): INFO DAY SU FONDI EUROPEI PER COMUNI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE A MELZO

(mi-Lorenteggio.com) Melzo, 8 febbraio 2019 – Eleonora Evi, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, invita i cittadini a partecipare ad un “INFO DAY” interamente dedicato ai fondi europei che avrà luogo domenica 10 febbraio alle ore 20:45 a Melzo presso la sala Vallaperti di Via Dante, 2. L’incontro è pubblico e volto a far conoscere a comuni e piccole e medie imprese, così come a tutti i cittadini interessati, il settore dell’europrogettazione. All’incontro, oltre all’eurodeputata del Movimento 5 Stelle, sarà presente anche Andrea Boffi, un europrogettista con una lunga esperienza in materia di fondi europei.

L’incontro sarà dunque l’occasione per la cittadinanza tutta di scoprire quali sono le risorse che l’Europa mette a disposizione e come accedervi. Un’opportunità per quei cittadini che sono curiosi di capire come partecipare ad un bando europeo ma anche per quei soggetti che hanno già una prima esperienza di europrogettazione, per potersi confrontare con un esperto.

Secondo Eleonora Evi, iniziatrice dell’evento: “L’obiettivo dell’infoday è quello di fornire ai nostri amministratori locali e alle nostre piccole e medie imprese qualche strumento utile per orientandosi nella giungla dei diversi bandi, permettendogli così di accaparrarsi una fetta delle risorse che l’Europa ci mette a disposizione”.

Dello stesso avviso è il consigliere M5S di Melzo, Stefano Palilla: “Abbiamo deciso di organizzare una serata informativa sul tema dei fondi europei perché vogliamo rendere partecipi le realtà di Melzo, sia associative che imprenditoriali, delle opportunità di finanziamento offerte e spesso ignorare per scarsità di informazioni. Il Movimento 5 Stelle intende mettere a disposizione dei cittadini melzesi e dell’amministrazione le competenze dei propri portavoce europei e nazionali. I nostri rappresentanti nelle istituzioni sono ben consapevoli del loro ruolo di raccordo e supporto e sono sempre disponibili a confrontarsi con i cittadini e gli amministratori locali”.

“Troppo spesso – conclude Evi – chi ha tutte le carte in regola per ricevere un finanziamento europeo viene scoraggiato dalla percezione di un’eccessiva burocrazia delle procedure e dalla mancanza di punti di riferimento istituzionali a cui rivolgersi per ricevere supporto in questo processo. Tramite questo infoday cerchiamo di fare un primo passo nel supplire a questa mancanza”.