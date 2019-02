Lainate. La lega in piazza al fianco di Salvini

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 8 febbraio 2019. E’ possibile finire sotto processo per avere difeso i propri confini e chiamato alla propria responsabilità le altre nazioni europee? E’ possibile essere accusati di sequestro di persona per aver esercitato la propria autorità di ministro mettendo in pratica delle linee politiche ampiamente annunciate e approvate dagli elettori? Secondo noi no: per questa ragione noi della Lega di Lainate saremo in piazza sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00 presso il mercato di Barbaiana e domenica mattina di fronte a villa Litta a partire dalle 9.30 per raccogliere firme in sostegno dell’azione del ministro Matteo Salvini.

