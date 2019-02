LOMBARDIA, APERTE ADESIONI A PRIMA EDIZIONE DI ‘SPORT E LEGALITÀ – LA SCUOLA IN CATTEDRA’

CAMBIAGHI: OFFRIAMO A STUDENTI L’OPPORTUNITÀ PER ESPERIENZA UNICA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2019 – Sono aperte fino al 20 febbraio le

iscrizioni alla prima edizione del progetto regionale ‘Sport e

Legalità – La Scuola in cattedra’, firmato dall’Assessorato allo

Sport e Giovani di Regione Lombardia, dall’Ufficio scolastico

regionale per la Lombardia e dalla Guardia di Finanza. Si tratta

di un percorso formativo, che affianca alla pratica sportiva

insegnamenti sulla legalità e rivolto agli studenti del biennio

delle scuole superiori di tre diversi istituti, all’interno dei

quali verranno evidenziate dal comitato tecnico del progetto

particolari situazioni di disagio sociale nel corso del 2018.

SCUOLA COME PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE – “La scuola è uno

dei più importanti baluardi nella prevenzione sociale del

disagio giovanile e della lotta alle discriminazioni di ogni

genere – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e

Giovani di Regione Lombardia -. Il progetto ‘Sport e legalità –

La scuola in cattedra’ ruota intorno al modello del ‘campus’ in

un’ottica di rete e scambio competenze tra istituzioni”.

LE ATTIVITÀ PREVISTE – Il progetto, della durata di una

settimana, verrà realizzato presso uno dei Nuclei Atleti del

Centro sportivo della Guardia di Finanza di Predazzo a Trento,

di Ostia a Roma e di Sabaudia a Latina. In questi centri gli

studenti saranno chiamati a svolgere attività sportive, quali

atletica leggera, nuoto, scherma, tiro, judo, karatè, canoa,

canottaggio, sci e vela. Oltre all’attività pratica sono

previsti seminari sulla legalità e sui corretti stili di vita,

lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto

dell’ambiente, dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga

della sezione cinofila della Guardia di Finanza, dimostrazione

del Soccorso alpino, incontri-dibattito con atleti e tecnici

delle Fiamme Gialle, laboratorio di teatro, nonché, visite

guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi

alla sede del campus.

QUANDO E DOVE – I ‘campus’ si terranno, dall’1 al 6 aprile,

nella sede di Castelporziano con il referente Giovanni Conti.

Nella settimana successiva, dall’8 al 13 aprile, nella sede di

Predazzo, seguiti dal referente Gabriele Di Paolo, e, dal 6 al

11 maggio, a Sabaudia, con il referente Danilo Cassoni.

COME PARTECIPARE – Tutte le candidature delle istituzioni

scolastiche interessate redatte su modulo allegato a firma del

Dirigente scolastico dovranno pervenire entro e non oltre le ore

13 del giorno 20 febbraio 2019 all’Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia-Coordinamento Attività Motoria e Sportiva alla

mail drlo-coordinamentoattivitamotoriesportive@istruzione.it.

INFORMAZIONI – Per qualunque ulteriore informazione o

chiarimento è possibile contattare direttamente il Coordinamento

Attività Motoria e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia al numero: 02.574627265.

Redazione