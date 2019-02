MILANO. CASE ALER VIA LORENTEGGIO 181, BOLOGNINI: IN CORSO LA PULIZIA DEL CORTILE DAI RIFIUTI INGOMBRANTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 08 febbraio 2019 – È in corso da ieri la pulizia

straordinaria da parte di Aler Milano del cortile dell’edificio

di via Lorenteggio 181. “Una ripulitura a fondo iniziata che

proseguirà oggi e terminerà lunedì”, spiega l’assessore

regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità,

Stefano Bolognini.

IN CORSO ANCHE LA DERATTIZZAZIONE – “Ringrazio Aler Milano –

dice Bolognini – che rimuoverà in modo definitivo una grande

quantità di rifiuti ingombranti che sono stati lasciati lì da

autentici mascalzoni in questi giorni. Aler inoltre farà anche

un’importante opera di derattizzazione per debellare in modo

definitivo la presenza di topi nel cortile che ha recato, tra

l’altro, gravi disagi soprattutto alle attività commerciali”.

VOLONTÀ DI VOLONTARE PAGINA – “Lorenteggio-Giambellino –

conclude Bolognini – è un quartiere difficile, lo sappiamo, su

cui Regione Lombardia e le Forze dell’Ordine ogni giorno

investono risorse importanti e tempo per ridare splendore al

quartiere. La pulizia di oggi testimonia in modo chiaro la

volontà concreta da parte di Aler di voltare pagina e mettere

alle spalle il degrado”.