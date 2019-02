Monza. Brianzacque: approvato il budget 2019, boom degli investimenti: +35%

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 8 febbraio 2019 – Un budget senza precedenti. L’assemblea dei soci, nel pomeriggio di venerdì 8 febbraio, con votazione unanime ha dato il via libera ai conti di Brianzacque per l’attività 2019 che si preannuncia fin d’ora una delle più positive per il gestore unico del servizio idrico integrato nella provincia di Monza e Brianza.

Il documento portato in assemblea prevede 97 milioni di euro di ricavi, che sono in lieve contrazione rispetto al 2018, grazie alla riduzione delle tariffe applicate ai cittadini ed un forte contenimento degli utili (dai 9,7 milioni del 2017 ai 5,5 milioni attesi nel 2019).

Gettate le basi, consolidata l’attività, ora l’azienda è pronta a dare il meglio. Un dato su tutti, quello degli investimenti: nell’anno corrente la previsione è di 36,6 milioni di euro, con un aumento del 35 per cento rispetto ai 27 milioni accertati del 2017 (il bilancio 2018 sarà disponibile nei prossimi mesi, con un incremento percentuale ancora maggiore). Tradotto in numeri più esemplificativi, significa un investimento di 41,2 euro per ogni cittadino che risiede nel territorio provinciale. Un dato che fa quasi impallidire i 6 euro pro capite di soli cinque anni fa, dando un’idea della forte espansione avuta da Brianzacque in questi anni.

La parte più consistente degli investimenti (21,5 milioni) è destinata ancora una volta al settore fognatura. Si tratta soprattutto di investimenti strategici per l’estensione della rete e per opere di prevenzione del fenomeno degli allagamenti, ma anche di video ispezioni che si stanno completando in tutto il territorio provinciale e telecontrollo (1 milione ciascuno). Per quanto riguarda l’acquedotto l’investimento previsto è di 7,6 milioni di euro (in aumento rispetto ai 5,8 milioni del 2018), altri 2,7 milioni sono stanziati per la depurazione.

“Tutti gli indicatori – dichiara Enrico Boerci, Presidente e Amministratore delegato di Brianzacque – sono molto postivi e ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta. Siamo sempre pronti ad alzare l’asticella e a fare un ulteriore salto di qualità. Brianzacque è un’azienda attenta ai bisogni del territorio, che ha ormai come caratteristica la capacità di rispondere in modo veloce ed efficace. Abbiamo raggiunto elevati livelli di competenza gestionale e operativa, diventando per molti versi un punto di riferimento anche per molte altre aziende che operano nel nostro stesso settore. Abbiamo fatto tanto e faremo ancora di più, senza gravare sul portafoglio dei nostri utenti, bensì riducendo addirittura la tariffa in bolletta. In questo periodo non è da tutti”.