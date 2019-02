Nominata la nuova Direzione Strategica della ASST di Monza

Al lavoro dal 15 febbraio

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 8 febbraio 2019 – Sono stati nominati questa mattina i tre nuovi direttori che entreranno a far parte della Direzione Strategica della ASST di Monza. A sceglierli il Direttore Generale Mario Alparone, chiamato a dirigere l’Azienda socio sanitaria territoriale dallo scorso 1° gennaio.

In qualità di Direttore Amministrativo è stato nominato Stefano Scarpetta, 46 anni, laurea in Scienze Economiche e prima in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, ha conseguito anche un Master in Business Administration (MBA) e l’Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie di SDA Bocconi. Un percorso professionale che inizia nel settore privato, in particolare nei settori dell’automotive e della consulenza. Poi, l’approdo in ambito pubblico, inizialmente presso l’Azienda S.S. Antonio e Biagio Cesare Arrigo di Alessandria dove è stato responsabile dei sistemi Informativi, della logistica e del controllo di gestione per poi passare all’Asl BI (Biella) dove ha aggiunto alle precedenti responsabilità anche quelle relative alla contabilità e agli acquisti. L’ultima esperienza professionale è legata alla Direzione Amministrativa dell’ASL AT (Asti) dal giugno 2018.

Come Direttore Socio-Sanitario, figura chiave per la completa attuazione della riforma è stato nominato Gianluca Peschi, 48 anni, Ha all’attivo diversi corsi post-universitari sulla gestione delle risorse umane. Nel 2015 ha conseguito il Certificato di formazione manageriale per direttore di azienda sanitaria. Lavora nel settore sociosanitario dal novembre del 2002 dapprima come direttore di RSA, in seguito come coordinatore di diverse unità d’offerta nel nord Italia. Ha sempre seguito le strutture dal loro start-up alla messa a regime. Ha collaborato alla definizione degli standard strutturali e gestionali di unità d’offerta innovative in diverse regioni. Ha maturato esperienze di project management con primarie aziende operanti nel campo sanitario. In tutte queste esperienze ha semprelavorato a stretto contatto con le amministrazioni pubbliche del settore (Asl, Ats, Regione).

Il nuovo Direttore Sanitario è invece Laura Radice, già Direttore Medico del Presidio ospedaliero San Gerardo. Un’esperienza, la sua, maturata in contesti di grande eccellenza e in diverse regioni italiane. Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale a cui ha fatto seguito il dottorato di ricerca e una ulteriore specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Laura Radice ha rivestito il ruolo già nel 1989 di Ispettore Sanitario presso il San Gerardo dove ha iniziato la carriera direzionale, in qualità di Vice Direttore Sanitario. Nel 1996 viene chiamata a far parte della Direzione Sanitaria dell’Istituto Clinico Humanitas. Rientra nel 1998 al San Gerardo prima come Vice Direttore Sanitario, poi come Direttore Medico di Presidio. Direttore Sanitario dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Siena dal 2007 al 2010, torna a Monza con il ruolo di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero che ricopre attualmente.

Le scelte sui nuovi direttori coniugano la volontà di valorizzare le migliori risorse interne con ingressi fortemente caratterizzati da un’esperienza manageriale ed orientata ad accompagnare e guidare percorsi e processi di cambiamento.

“Ringrazio i direttori uscenti, Maria Elena Galbusera, Fabio Muscionico e Nicola Orfeo, per l’importante lavoro svolto in questi tre anni – dichiara il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone – e che hanno garantito continuità con grande spirito di collaborazione e di vero attaccamento aziendale”.

I tre neo Direttori entreranno in carica a partire dal 15 febbraio.