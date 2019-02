SETTORE APISTICO. CATTANEO: IMPEGNATI PER FAVORIRNE SVILUPPO

(mi-Lorenteggio.com) Varese, 08 febbraio 2019 – La Regione Lombardia è impegnata

nell’affrontare le criticità che possono danneggiare la presenza

delle api.

“Questi insetti – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e

Clima, Raffaele Cattaneo, durante la giornata ‘Api, Uomo,

Ambiente: lotta alle zanzare e salvaguardia degli insetti

pronubi’ organizzata dall’Associazione produttori apistici della

provincia di Varese – svolgono un servizio ecosistemico di

regolazione ovvero sono uno strumento fondamentale per tutelare

la biodiversità e hanno un ruolo determinate, attraverso

l’impollinazione, per preservare l’alimentazione e la salute”.

“Le api sono fondamentali per garantire la produzione di cibo

nei nostri territori – ha aggiunto Cattaneo – ricordando come,

solo in Europa, ben 4.000 la varietà agricole dipendono da

questi insetti”.

API IN LOMBARDIA – Il patrimonio apistico regionale si assesta

su una media di circa 143.000 alveari censiti nell’ultimo

triennio e oltre 350 operatori professionali e oltre 5.000

addetti. Il sistema dei parchi regionali lombardi ha messo in

campo esempi positivi per tutelare e incentivare la presenza

delle api.

“Il lavoro della Giunta – ha detto Cattaneo- ha messo a

disposizione risorse certamente non trascurabili per favorire

questo settore ed è attualmente in corso la valutazione di

questi risultati”. Le risorse messe a disposizione per questo

anno ammontano a 642.000 euro e le linee di intervento

riguardano il sostegno dello sviluppo delle professionalità del

settore, sorveglianza e contenimento delle avversità sanitarie,

miglioramento della qualità della produzione, la salvaguardia e

sviluppo del patrimonio apistico”.

Cattaneo ha infine ricordato che Regione Lombardia approverà

prossimamente il programma triennale apistico per il 2020-2023

“il settore ha una grandissima importanza e in Lombardia deve

poter continuare a svilupparsi anche attraverso misure incisive

e in grado di dare concretamente una mano agli operatori”.

