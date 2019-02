Milano. Via Ornato: bimba di tre anni precipita da palazzo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.45, in uno stabile di via Luigi Ornato, al civico 111, in zona Niguarda, una bimba di tre anni, è precipitata dalla finestra del quarto piano finendo addosso alla sorella, che nel tentativo di salvarla, le ha accutito la caduta.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunte alcune pattuglie della Polizia di Stato, un’ambulanza della Croce Rossa Cusano e un’automedica, che, dopo le prime cure, hanno trasportato al bimba al Niguarda in codice rosso, ma, non sarebbe in pericolo di vita.

V. A.