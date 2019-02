Operato al San Gerardo di Monza il giocatore della Pallacanestro Olimpia A/X ARMANI Exchange, Arturas Gudaitis

In luce il Centro di Traumatologia dello Sport della ASST di Monza

Monza, 9 febbraio 2019 – È stato operato questa mattina e sta bene il giocatore della Pallacanestro Olimpia A/X ARMANI Exchange, Arturas Gudaitis.

Il cestista lituano di 25 anni è entrato in sala operatoria per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro presso il Centro di Traumatologia dello Sport della Clinica Ortopedica dell’Ospedale San Gerardo di Monza diretta dal professor Giovanni Zatti, al cui interno operano diversi specialisti responsabili di società sportive di alto livello nazionale e internazionale e di squadre nazionali.

L’intervento eseguito dal professor Raul Zini e dal professor Marco Bigoni è perfettamente riuscito. Il giocatore verrà monitorato sia durante il ricovero sia nel periodo successivo dallo staff dell’Olimpia Milano, iniziando subito il percorso riabilitativo.

“L’Ospedale San Gerardo – spiega il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone – è uno dei Trauma Center della Lombardia e al suo interno prevede anche la traumatologia legata alla sport. La Clinica Ortopedica è in grado di applicare le tecniche più aggiornate per affrontare qualsiasi tipo di situazione e nel proseguimento della cure di tali pazienti. I giocatori della Pallacanestro Olimpia A/X ARMANI Exchange rientrano tra le tante storie che vengono affrontate ogni giorno dai nostri professionisti con tatto, passione, coinvolgimento ed esperienza. È grazie a loro se il San Gerardo è diventato un punto di riferimento regionale e nazionale anche per i traumi sportivi”.