Rozzano presenta il Gruppo di controllo di vicinato

Il Comune ha aderito al protocollo d’intesa fra Prefettura e Enti Locali e ha avviato il gruppo relativo a piazza Alboreto

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 9 febbraio 2019 – Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Rozzano, è stato presentato il progetto “Controllo di Vicinato” che vede la collaborazione fra cittadini e Istituzioni in tema di sicurezza. Si tratta di uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze dell’Ordine, in maniera strutturata e in rete con l’Amministrazione.

“Il Gruppo di controllo del vicinato nasce in questo spirito di collaborazione e sinergia fra le varie realtà del territorio. Lavorare per la sicurezza dei cittadini significa sia intervenire tempestivamente qualora si verifichino delle situazioni di illegalità ma anche cercare di fare prevenzione e supportare i cittadini affinché adottino comportamenti più sicuri. Gli interventi sulla tutela della sicurezza in città proseguono, fra questi anche la sostituzione dell’illuminazione pubblica e l’installazione delle telecamere, ma penso che sia un’opportunità aggiuntiva quella di permettere la collaborazione fra cittadini, Forze dell’Ordine e Comune per tenere presidiato il territorio, in maniera strutturata, nel rispetto dei ruoli di ciascuno e soprattutto nella tutela della propria persona.” ha commentato il sindaco Barbara Agogliati.

“A nessuno viene chiesto di fare eroismi o ronde che vanno evitate per tutelare gli stessi cittadini. Si tratta, invece, di prestare maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché alle situazioni anomale che possono saltare all’occhio o generare apprensione ed allarme e attraverso un unico referente, segnalare alle autorità eventuali anomalie. In questo modo anche la segnalazione diventa efficace e tempestiva” ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Marco Ercoli.

“Il gruppo ad oggi è aperto a tutti i cittadini che abbiano voglia di dare una mano e l’intenzione è quella di farlo crescere portandolo anche in altre zone della città, per incentivare la collaborazione fra i quartieri. Siamo disponibili ad organizzare altri incontri come questo con il supporto dell’Amministrazione e delle Forze dell’Ordine”, conclude il presidente e fondatore del gruppo, Roberto Mauri.

Alla presentazione, oltre all’Amministrazione Comunale e ai referenti del Gruppo di controllo, erano presenti anche i rappresentanti della Polizia Locale, il comandante Gaetano Iannì e il Luogotenente dei Carabinieri Massimiliano Filiberti, che collaborano al progetto