12 Febbraio, a Sant’Eustorgio nuovo appuntamento con Il Buono in Tavola

Milano, 10 Febbraio 2019 – Nuovo appuntamento con il Buono in Tavola martedì 5 Febbraio. Il meglio della produzione agricola lombarda in un catalogo che prevede filiera completa, sostenibilità, biodiversità, prodotti di stagione ogni settimana nel cuore di Milano. Tra le novità dell'edizione 2019 il nuovo orario dalle 8,30 alle 14,30 e nuove bancarelle a rotazione ad affiancare i produttori che dal 2015 fanno parte del mercato settimanale all'ombra della Basilica di Sant' Eustorgio. Martedì 12 Febbraio faranno l'ingresso come gazebo jolly gli essiccati di frutta e verdura, il brodo vegetale, i sotto'oli e le erbe aromatiche di Woods, azienda delle colline piacentine che sarà presente anche con manufatti in legno per la casa e la cucina e complementi d'arredo

In Sant’Eustorgio sarà possibile trovare salumi, formaggi vaccini e di capra, latte, carne, pane fresco e prodotti da forno, uova, miele, vino ma anche piatti pronti da asporto per una pausa pranzo sana e genuina.

Filiera completa dunque: questa l’elemento che caratterizza questo farmers’ market nel cuore di Milano. Il tutto nel nome della sostenibilità, della biodiversità, della stagionalità dei prodotti: un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione ed è costituito solo da produttori agricoli lombardi.

L’iniziativa ha preso il via nella primavera 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano che ha voluto dare spazio all’agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.

Il Buono in Tavola

12 Febbraio 2019, dalle 08,30 alle 14,30

Piazza Sant’ Eustorgio, Milano

Ingresso libero

