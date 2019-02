BIT: ‘La cultura come leva per lo sviluppo’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2019 – L’assessore all’Autonomia e Cultura di

Regione Lombardia Stefano Bruno Galli ha aperto i lavori

dell’evento ‘La cultura come leva per lo sviluppo’, iniziativa

curata della Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione

Lombardia. Appuntamento che rientra nell’ambito della Bit-Borsa

Internazionale del Turismo, che si terrà sino a martedì 12

febbraio a Milano.

Durante l’incontro, che si è tenuto all’interno dello stand di

Regione Lombardia ed a cui ha partecipato anche l’assessore

regionale al Turismo Lara Magoni, l’assessore Galli ha

presentato il video dedicato al Patrimonio Mondiale Unesco in

Lombardia, regione che vanta il maggior numero di siti in

Italia.

GALLI FONDAMENTALE REGIONALIZZARE SOPRINTENDENZE – “L’obiettivo

– ha dichiarato l’assessore all’Autonomia e Cultura di

Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, raccogliendo ampi

consensi – è quello di utilizzare i siti Unesco per accrescere

ulteriormente lo sviluppo turistico culturale della Lombardia.

Cosa che ad oggi è abbastanza limitata. Lo si potrà fare, a mio

parere, attraverso una modifica delle Soprintendenze che, nate

alla fine degli anni 30, adesso necessitano di una rivisitazione

anche perché scontano ataviche carenze di personale. Da

assessore all’Autonomia e Cultura credo molto nella

regionalizzazione delle Sovrintendenze. La nostra regione

rappresenta una fetta importante tra i siti Unesco italiani, che

devono essere utilizzati come leva per lo sviluppo. La cultura è

l’essenza del turismo, visto che un turista su due, lo dicono i

dati, viene in Lombardia per il nostro immenso patrimonio

culturale”.

AL LAVORO SU CANDIDATURA UNESCO PER VIA FRANCIGENA – “Siamo a

buon punto – ha aggiunto Galli – per la candidatura della via

Francigena a patrimonio Unesco, via che da Canterbury arriva a

Roma. In Lombardia saranno circa 120 i chilometri di territorio

interessati”.

Redazione