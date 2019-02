Oltre 100 destinazioni in Italia e nel Mondo alla Bit 2019

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2019 – Tutto pronto per BitMilano, a fieramilanocity da oggi a martedì 12 febbraio. Con circa 1.300 espositori registrati in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo, Bit 2019 punta quindi a consolidare i risultati dello scorso anno.

Il Ministro Centinaio, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala insieme l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Alan Christian Rizzi hanno partecipato, tra gli altri, questa mattina, su delega del presidente Attilio Fontana, alla cerimonia di apertura della Bit-Borsa internazionale del Turismo, che si tiene a Milano, da oggi, domenica 10 febbraio, a martedì 12.

Bit 2019 si conferma una piattaforma chiave per promuovere l’unicità della destinazione Italia, grazie alla presenza istituzionale delle Regioni italiane, dei più qualificati consorzi ed enti locali, delle località turistiche più note e delle grandi città del Belpaese. Molta attenzione anche nei confronti del turismo europeo che in Bit avrà il palcoscenico giusto per presentare l’offerta turistica. Oltre ai ritorni di Germania, Svizzera, Francia o Portogallo, il visitatore professionale potrà trovare anche destinazioni turistiche come Croazia e Slovenia, o le mete emergenti come Polonia, Slovacchia, Albania, Romania o Moldavia. Inoltre gli operatori potranno cogliere le nuove opportunità di business rappresentate da destinazioni come Etiopia, Guatemala e Tanzania, quest’ultima per la prima volta a Bit. Tra i nuovi paesi che hanno scelto di essere a Bit anche Armenia, Costa Rica, Monaco, Oman, Namibia.

Quatto aree per tante esperienze (Betech, A Bit of Taste, I Love Wedding, Bit4Job) Fortemente rinnovata l’area Betech dedicata alla trasformazione digitale che ruoterà intorno a Bit: Bringing Innovation into Travel sul futuro del settore a cura di Fiera Milano Media che offrirà incontri ai massimi livelli affiancando una parte espositiva che vede protagoniste 41 startup individuate in collaborazione con l’Associazione Italiana Startup Turismo. Le startup disporranno inoltre di un’arena in dove presentare i loro progetti. Il forum vede la partnership di Forbes.

In A Bit of Taste, l’area dedicata al turismo enogastronomico, ritorna la collaborazione con APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani – e con Le Strade del Gusto e il palinsesto di eventi che vedrà avvicendarsi momenti di approfondimento e networking ma soprattutto molti appuntamenti di showcooking. I protagonisti di questo spazio saranno gli chef della Squadra Nazionale APCI Chef Italia, alternati ai cuochi provenienti da alcune regioni italiane e paesi esteri che reinterpreteranno, in chiave contemporanea, ricette tipiche dei rispettivi territori. Tra gli chef che si esibiranno: Domenico Della Salandra, Luca Malacrida, Giorgio Perin, il presidente APCI Roberto Carcangiu, Andrea Provenzani. Spazio anche al mondo social, declinato nel food. Da non perdere gli appuntamenti di social cooking – novità di quest’anno – dove alcuni influencer più noti si cimenteranno ai fornelli con il supporto degli chef APCI, e gli happy hour a tema su tendenze top del momento, come free-from, pizza gourmet e finger food.

I Love Wedding sarà invece l’area riservata alle nozze e destination wedding, realizzata in collaborazione con AWP Milano – Associazione Wedding Planners. Pensata per fare incontrare gli operatori, sia outgoing sia incoming, che propongono un’offerta wedding strutturata con target di interesse come Agenti di Viaggi

o wedding planner. Nella domenica di apertura l’area proporrà ai viaggiatori un’originale e inedita formula per coinvolgere il pubblico: un reality show che metterà a confronto un matrimonio occidentale con uno indiano, dando ai visitatori la possibilità di partecipare dal vivo alle varie fasi che si articoleranno durante la giornata. Dal backstage della vestizione degli sposi fino ai momenti clou delle cerimonie e il lancio del bouquet, per concludersi con un’epica sfida danzante tra mambo italiano e balletti in stile “Bollywood”.

Bit4Job, infine, è l’area dedicata alle opportunità professionali nel turismo. Questa edizione vede una formula ancora più efficace che combina selezione e formazione e alla quale i candidati si possono iscrivere in modo semplice e intuitivo direttamente online al sito.

Alle quattro aree si aggiunge il MICE Village, spazio per il mondo degli organizzatori di eventi, convegni, meeting, incentive, centri congressi, che incontreranno buyer specializzati.

Al top della cultura di settore Sempre di più Bit Milano è anche un momento di crescita professionale e di condivisione delle competenze e conoscenze. In tre giorni di manifestazione avranno luogo 141 convegni che toccheranno temi dell’innovazione digitale (Hospitality 4.0, Big Data, Internet delle Cose e Intelligenza Artificiale) o del turismo sostenibile, la valorizzazione di nicchie “slow”, il turismo religioso o la riqualificazione dei borghi, oltre a momenti formativi su marketing, anche digitale, revenue o fiscalità.

Come sempre, Bit 2019 propone tre giorni a tutto business con la domenica 10 aperta anche al pubblico dei viaggiatori e lunedì 11 e martedì 12 riservati agli operatori professionali.

APERTO CON MINISTRO CENTINAIO SPAZIO REGIONE LOMBARDIA

Successivamente Lara Magoni e Alan Rizzi, con anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini e il ministro alle Politiche agricole, Alimentari, Forestali e Turismo Marco Centinaio, hanno inaugurato lo stand della Regione Lombardia all’interno della fiera.

VALORIZZARE PICCOLI BORGHI – “La Lombardia – ha dichiarato l’assessore Lara Magoni – rappresenta una grande opportunità per la sua attrattività turistica e la Bit permetterà alle nostre eccellenze artistiche, storiche e paesaggistiche di aver una vetrina internazionale. Il mio impegno sarà rivolto alla valorizzazione dei tanti piccoli borghi che arricchiscono la nostra regione. Veri e propri tesori da scoprire, dalle montagne

ai laghi, dai luoghi d’arte ai percorsi enogastronomici: la Lombardia permette ai visitatori di vivere esperienze uniche, tra tradizione e modernità”. “Il turismo nella nostra terra è in forte crescita – ha sottolineato – e, grazie alla variegata offerta dei territori, sono sicura che la Lombardia potrà diventare la prima meta turistica in Italia”.

LEONARDO500, LOMBARDIA SEGRETA, LOMBARDIA ACTIVE, SAPOREINLOMBARDIA

Sono quattro i macro temi al centro dello spaziodedicato alla nostra Regione alla Bit: ‘Leonardo500’, in onore del Cinquecentenario dalla morte di Leonardo Da Vinci, che vedrà Milano e la Lombardia protagoniste con molti eventi e iniziative speciali; ‘Lombardia Segreta’, per riscoprire tradizioni, autenticità e tesori nascosti attraverso la storia della regione, dei suoi borghi, dei cammini storici e degli scorci più

inediti; ‘Lombardia Active’, per promuovere le attività legate allo sport e alla natura; ‘Sapore inLombardia’, per approfondire la tradizione e la cultura enogastronomica della regione. Eventi, incontri e appuntamenti che sapranno valorizzare il turismo lombardo.

STAND DA OLTRE 700 METRI QUADRATI, 64 CO-ESPOSITORI

Insieme a 64 co-espositori lombardi, Regione Lombardia accoglie professionisti del settore e visitatori presso uno stand di oltre 700 metri quadrati (Padiglione 3 – Stand C21 C27 G04 G18), la cui area eventi, durante la tre giorni, sarà palcoscenico di numerosi incontri e appuntamenti di approfondimento sui temi protagonisti della strategia turistica dell’intera regione per il 2019.

EVENTI DALLE 10 ALLE 18 – Dalle 10 alle 18, ogni giorno, per tutta la durata della Bit, le Istituzioni e le numerose realtà locali e associazioni interverranno infatti presso l’area eventi dello stand di inLombardia e Regione Lombardia per promuovere le iniziative e le bellezze del territorio lombardo con approfondimenti, proiezioni e degustazioni.

