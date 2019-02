Pero. 23enne investito lungo la S.S. 33 del Sempione, grave

(mi-Lorenteggio.com) Pero, 10 febbraio 2019 – Questa notte, intorno alle ore 2.45, lungo la Strada Statale del Sempione, nel territorio comunale di Pero, all’altezza del civico 191, un vettura, guidata da una 23enne, durante un sorpasso, si sarebbe scontrata con un bicicletta, condotta da un ragazzo sudamericano 22enne.

Per il forte impatto con il veicolo, il ragazzo è caduto al suolo riportando gravi ferite agli arti e al bacino.

La ragazza si è prestata a prestare i soccorsi e contemporaneamente è giunta un’automedica e un’ambulanza della Misericordia Arese, che dopo le prime cure, hanno trasportato il ferito in gravi condizioni in codice rosso, ma, non in pericolo di vita, all’ospedale Niguarda di Milano. Per i rilievi e per permettere i soccorsi sono giunti anche alcune pattuglie della Polizia di Stato di Rho, che, nel corso degli accertamenti hanno riscontrato che la ragazza era positiva all’alcol test.

V. A.