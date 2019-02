Rozzano, fermato il truffatore del contatore del gas

Grazie alle segnalazioni dei cittadini è stato possibile fermare il sospettato che con la scusa di un controllo alla caldaia estorceva denaro agli inquilini

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 10 febbraio 2019 – La Polizia Locale di Rozzano ha fermato uno dei sospetti che con la scusa di controllare le caldaie delle abitazioni truffava gli inquilini, convincendoli ad acquistare un dispositivo di rilevazione del gas, denunciandolo a piede libero. Grazie alle segnalazioni pervenute dai social network il Comune e le Forze dell’Ordine sono riusciti a risalire alla dinamica dei malviventi.

“Ringraziamo le Forze dell’Ordine che hanno attivato le indagini e sono riusciti a fermare uno dei sospetti. Invitiamo i cittadini alla massima prudenza, in questi casi è sempre meglio rivolgersi a un parente o una persona vicina per chiedere supporto e capire se chi si ha di fronte cerca di approfittarsi di noi. Soprattutto per le persone fragili come gli anziani consigliamo sempre di non aprire a nessuno e di contattare il Comune per chiedere informazioni legate ai servizi. Noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e siamo a disposizione attraverso il CIRP o i nostri canali social come la pagina facebook del comune o il sito per intervenire a tutela della loro sicurezza”, commenta il sindaco Barbara Agogiati.

“In questo caso si tratta di uno schema attuato da un gruppo organizzato – afferma il comandante della Polizia Locale Gaetano Iannì, – che agisce con la scusa di effettuare verifiche alla caldaia, per poi segnalare la necessità di installare un apparecchio in casa. Con il pretesto dell’acconto riescono ad estorcere fino a 400 euro ai proprietari di casa. In realtà, il dispositivo non è nient’altro che un rilevatore di fumo e non di gas o altre sostanze dannose per cui con l’aggravante di essere potenzialmente pericoloso per la salute delle persone”.

Le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto i dispositivi utilizzati per la truffa e stanno procedendo con i dovuti accertamenti. L’Amministrazione Comunale tiene monitorato il territorio in collaborazione della Tenenza dei Carabinieri e Polizia Locale e periodicamente attiva incontri di sensibilizzazione per prevenire le truffe a danno di cittadini anziani e persone.

V. A.