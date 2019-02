APICOLTURA,ROLFI:CONTRASTARE IMPORTAZIONE MIELE CINESE, 3,2 MILIONI PER SOSTENERE IMPRESE LOMBARDE

SETTORE APISTICO LOMBARDO CONTA 3.000 OPERATORI, 140.000 ALVEARI

ASSESSORE: NELLA NOSTRA REGIONE IL 12% DEL MERCATO NAZIONALE

Milano, 13 febbraio 2019 – La Regione Lombardia, su proposta

dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Fabio Rolfi, ha approvato, ieri, il Programma triennale apicolo

regionale 2020-2022. Il documento stabilisce le linee generali

per l’attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione

e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Il

finanziamento totale ammonta a 3,2 milioni di euro.

ATTENZIONE CRESCENTE – “Vogliamo promuovere la qualità dei

prodotti lombardi e contrastare l’importazione di miele

sintetico dalla Cina – ha dichiarato Rolfi -. L’allevamento

apistico della nostra regione è oggetto di crescente attenzione,

non solo per le sue produzioni di riconosciuta qualità, ma anche

perché rappresenta la fonte di reddito principale per 350

operatori. I piccoli operatori nella nostra regione sono

addirittura 3.000 e con l’attività impollinatrice contribuiscono

alle produzioni agricole e al mantenimento della biodiversità

vegetale”.

LA REALTÀ LOMBARDA – “La Lombardia conta circa cinquemila

apicoltori fra professionisti e hobbisti e oltre 143 mila

alveari, il 12% del totale nazionale – ha sottolineato

l’assessore -. Dedichiamo a questo piano d’azione 3,2 milioni di

euro grazie a fondi comunitari e nazionali”.

INTERVENTI FINANZIATI – Gli interventi finanziati riguarderanno

innovazione e sviluppo, contenimento delle avversità sanitarie,

miglioramento della qualità delle produzioni, sviluppo del

mercato del miele lombardo e sviluppo del patrimonio apistico

lombardo.

PROMUOVEREMO PROGETTI COMUNI – “E’ un settore che merita di

essere valorizzato – ha detto ancora -, perché sa offrire

prodotti di alta qualità e altamente distintivi, oltre a una

sicurezza alimentare che non si riscontra nei prodotti che

importiamo dall’altra parte del mondo”. “Alcuni temi come la

lotta alle patologie apistiche sono fondamentali – ha concluso

Rolfi -. Vogliamo sostenere la redditività delle aziende e il

loro patrimonio, promuovendo progetti comuni stabiliti anno per

anno”.

