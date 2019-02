Corsico. Malmena l’ex convivente al mercato del mercoledì, arrestato 43enne di Settimo Milanese

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 13 febbraio 2019 – Stamane i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un italiano classe 1979, residente a Settimo Milanese (MI), agente di commercio,

responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex convivente residente a Corsico dalla cui relazione è nata una figlia di due anni.

I militari, intervenuti presso il mercato del mercoledì, tra Cesano e Corsico, a seguito di segnalazione pervenuta sul Numero Unico di Emergenza 112, sorprendevano l’uomo mentre aggrediva fisicamente la donna, colpendola con calci e pugni al volto.

Vittima, soccorsa da personale sanitario, è stata trasportata al San Carlo di Milano, dove veniva successivamente dimessa con una prognosi di 10 giorni per trauma da aggressione.

Dai successivi approfondimenti investigativi è che il reo sia sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima, emesso in data 23 nov 2018 dall’ufficio del Tribunale di Milano, in quanto nell’ultimo periodo, aveva già posto in essere comportamenti violenti nei confronti della donna.

Arrestato è stato sottoposto in regime di domiciliari in attesa del processo per direttissima.

V. A.

