SANITÀ. CONCORSO POLICLINICO MILANO, GALLERA: STUPORE E PREOCCUPAZIONE, NECESSARI CHIARIMENTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2019 – L’assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Giulio Gallera, ha chiesto formalmente alla Direzione

Generale del Policlinico di Milano “delucidazioni e chiarimenti”

in merito alla procedura concorsuale per l’individuazione di

“tecnici di radiologia” che non avrebbe prodotto, in prima

istanza, alcun idoneo al passaggio alla fase successiva fra i

439 candidati.

L’assessore Gallera, “stupito e preoccupato” per la situazione,

ha quindi incaricato la Direzione Generale Welfare di Regione

Lombardia di intraprendere le verifiche necessarie per esaminare

nel dettaglio l’intera vicenda.

